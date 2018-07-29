Юлия Михалкова опровергла слухи о распаде «Уральских пельменей»

Не так давно родился слух о том, что команда КВН «Уральские пельмени» переживает не лучшие времена. Первым поводом для появления сплетен стал бесконечный скандал с бывшим директором Сергеем Нетиевским
.
Творческий коллектив судится с Нетиевским за право владения выпусками телевизионного шоу. Стороны конфликтуют уже не один месяц, и даже суд не может разрешить ситуацию.
Еще одним поводом для слухов стало отсутствие некоторых участников на недавних концертах. Стало известно, что Вячеслав Мясников
, Юлия Михалкова
и Андрей Рожков
не приняли участие в ряде выступлений в Краснодарском крае.
Однако на днях артистка «Шоу уральских пельменей» Юлия Михалкова
разрешила ситуацию своим постом в Инстаграме.
«Привет, друзья! За чашечкой кофе прочла сейчас утренние газеты. С удивлением узнала, что, оказывается, «Уральские Пельмени» разбежались! Ответственно заявляю: Мы вместе и, сомкнув ряды, уверенно идем в светлое юмористическое будущее. Новый шаг завтра вечером - концерт в Москве»
, - написала Михалкова.
Также выяснилось, что участники не смогли принять участие в концертах из-за занятости в других проектах.
Нет поводов для волнения, ведь график «пельменей» расписан на месяцы вперед!
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