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Юлия Михалкова опровергла слухи о распаде «Уральских пельменей»

29 июля
2018 год

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29 июля 2018
Не так давно родился слух о том, что команда КВН «Уральские пельмени» переживает не лучшие времена. Первым поводом для появления сплетен стал бесконечный скандал с бывшим директором Сергеем Нетиевским.

Юлия Михалкова опровергла слухи о распаде «Уральских пельменей»

Творческий коллектив судится с Нетиевским за право владения выпусками телевизионного шоу. Стороны конфликтуют уже не один месяц, и даже суд не может разрешить ситуацию.

Еще одним поводом для слухов стало отсутствие некоторых участников на недавних концертах. Стало известно, что Вячеслав Мясников, Юлия Михалкова и Андрей Рожков не приняли участие в ряде выступлений в Краснодарском крае.

Однако на днях артистка «Шоу уральских пельменей» Юлия Михалкова разрешила ситуацию своим постом в Инстаграме.

Юлия Михалкова опровергла слухи о распаде «Уральских пельменей»

«Привет, друзья! За чашечкой кофе прочла сейчас утренние газеты. С удивлением узнала, что, оказывается, «Уральские Пельмени» разбежались! Ответственно заявляю: Мы вместе и, сомкнув ряды, уверенно идем в светлое юмористическое будущее. Новый шаг завтра вечером - концерт в Москве», - написала Михалкова.

Также выяснилось, что участники не смогли принять участие в концертах из-за занятости в других проектах.

Нет поводов для волнения, ведь график «пельменей» расписан на месяцы вперед!
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Юлия Михалкова опровергла слухи о распаде «Уральских пельменей» фотографии
Юлия Михалкова опровергла слухи о распаде «Уральских пельменей» фотографии
Юлия Михалкова опровергла слухи о распаде «Уральских пельменей» фотографии
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