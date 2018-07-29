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Суд снял с Эда Вествика обвинения в изнасиловании

29 июля
2018 год

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29 июля 2018
Прошлой осенью на звезду сериала «Сплетница» Эда Вествика посыпались обвинения. Сразу три девушки заговорили о том, что пережили сексуальные домогательства со стороны актера. А некоторые утверждали, что Вествик их изнасиловал.

Суд снял с Эда Вествика обвинения в изнасиловании

Начинающая актриса Кристина Коэнн написала открытое письмо, где заявила, что после ужина со своим бойфрендом и Вествиком случайно заснула в гостиной. А дальше ее разбудил Эд.

«Меня разбудил Эд: он лежал на мне и трогал мое тело. Я уговаривала его остановиться, но он был сильнее меня. Мне пришлось бороться изо всех сил, но он затыкал мне рот, хватал за руки и говорил, что хочет со мной переспать. Меня как будто парализовало, я была обездвижена, лишилась дара речи. Тогда он изнасиловал меня... Такие люди, как Эд, используют славу и власть для насилия и запугивания, а потом продолжают идти и собирать урожай похвал и улыбок по всему миру... Нет никакого оправдания монстрам», - написала девушка.

Затем высказалась актриса Орели Уинн, но уже не так громко – всего лишь на Фейсбуке. Она поведала, что в 2014 году Вествик в своем особняке принуждал ее к сексуальной близости.

«Около пяти часов утра я решила прилечь. Все началось, когда мы разошлись по разным ванным и спальням... Я, как и Кристина, отказала ему, но он толкнул меня лицом вниз на кровать. Я даже двинуться не могла под тяжестью его тела. Он сорвал c меня халат... Я была в шоке. Когда это все закончилось, мне вернули телефон, и тогда я узнала, что моя подруга уже давно ушла или ее выгнали», - рассказала Уинн.

Третья жертва изнасилования - художественный директор Рейчел Эк – показания давать не стала. Однако ранее она утверждала, что подверглась сексуальному домогательству со стороны актера.

Доводы девушек не убедили представителей закона. На днях стало известно, что прокуроры Лос-Анджелеса отклонили их заявления за недостаточностью доказательств.
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Суд снял с Эда Вествика обвинения в изнасиловании фотографии
Суд снял с Эда Вествика обвинения в изнасиловании фотографии
Суд снял с Эда Вествика обвинения в изнасиловании фотографии
Суд снял с Эда Вествика обвинения в изнасиловании фотографии
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