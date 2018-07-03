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Фелисити Джонс тайно вышла замуж

3 июля
2018 год

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3 июля 2018
34-летняя актриса Фелисити Джонс, известная по таким картинам, как «Вселенная Стивена Хокинга» и «Инферно», тайно узаконила свои отношения с 45-летним режиссером Чарльзом Гардом.

Фелисити Джонс тайно вышла замуж

Возлюбленный актрисы получил широкую известность благодаря фильму «Незваные». Чарльз сделал Фелисити предложение год назад. Все время пара тщательно скрывала свои отношения от папарацци.

Торжественная церемония состоялась в замке Садели в Глостершире (Англия). Среди гостей были коллеги Фелисити по цеху – Эдди Редмэйн и Том Хэнкс.

Британские журналисты шутят о том, что на этот раз Фелисити Джонс выбрала менее бюджетное платье, чем на церемонии BAFTA в 2011 году. Тогда она пришла в платье из секонд-хенда с домашним макияжем. Актриса не ожидала, что ее пригласят на столь престижную церемонию, поэтому пришлось идти на крайние меры.
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Фелисити Джонс тайно вышла замуж фотографии
Фелисити Джонс тайно вышла замуж фотографии
Фелисити Джонс тайно вышла замуж фотографии
Фелисити Джонс тайно вышла замуж фотографии
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