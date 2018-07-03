Фелисити Джонс тайно вышла замуж

34-летняя актриса Фелисити Джонс
, известная по таким картинам, как «Вселенная Стивена Хокинга»
и «Инферно»
, тайно узаконила свои отношения с 45-летним режиссером Чарльзом Гардом
.
Возлюбленный актрисы получил широкую известность благодаря фильму «Незваные»
. Чарльз сделал Фелисити предложение год назад. Все время пара тщательно скрывала свои отношения от папарацци.
Торжественная церемония состоялась в замке Садели в Глостершире (Англия). Среди гостей были коллеги Фелисити по цеху – Эдди Редмэйн
и Том Хэнкс
.
Британские журналисты шутят о том, что на этот раз Фелисити Джонс выбрала менее бюджетное платье, чем на церемонии BAFTA в 2011 году. Тогда она пришла в платье из секонд-хенда с домашним макияжем. Актриса не ожидала, что ее пригласят на столь престижную церемонию, поэтому пришлось идти на крайние меры.
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