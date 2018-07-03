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Мила Кунис прокомментировала слухи о разводе с Эштоном Катчером

3 июля
2018 год

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3 июля 2018
Семейное счастье Милы Кунис и Эштона Качера не дает покоя СМИ. То и дело в прессе появляются слухи о разрыве пары или об очередной беременности Милы. В интервью американскому изданию Cosmopolitan Мила высказала свое отношение к непрекращающемуся потоку сплетен.

Мила Кунис прокомментировала слухи о разводе с Эштоном Катчером

«Я ничего о себе не читаю. К счастью, я почти никогда не знаю, что обо мне пишут... Хотя нет, знаю, что бываю беременна по меньшей мере раз в год и что мы с Эштоном разводимся тоже каждый год. Об этом я узнаю, когда захожу в продуктовый магазин и на журнальной полке вижу обложки с этими заголовками. "Что ж, ну окей", - думаю я в такие моменты».

Мила обратила внимание на то, что авторы этих сплетен меньше всего задумываются о родственниках препарируемых звезд:

«Я бы не обращала на это внимания, но меня расстраивает, что подобные новости приводят в смущение моих родных... Однажды, когда я была беременна, таблоиды написали, что я госпитализирована, и поместили мое фото на обложку. Никто не может представить, с каким количеством стресса сталкивается моя семья из-за подобных новостей. Хотя мой отец всегда надеется, что очередные слухи о моей беременности - правда».
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Мила Кунис прокомментировала слухи о разводе с Эштоном Катчером фотографии
Мила Кунис прокомментировала слухи о разводе с Эштоном Катчером фотографии
Мила Кунис прокомментировала слухи о разводе с Эштоном Катчером фотографии
Мила Кунис прокомментировала слухи о разводе с Эштоном Катчером фотографии
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