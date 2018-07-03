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«Он любил распускать руки»: Гай Пирс о работе с Кевином Спейси

3 июля
2018 год

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3 июля 2018
Австралийский актер Гай Пирс, известный по ролям в фильмах «Помни» и «Король говорит!», стал на этой неделе гостем одного из австралийский тв-шоу. 20 лет назад Пирсу довелось сотрудничать с печально известным Кевином Спейси - актеры вместе снимались в оскароносном фильме «Секреты Лос-Анджелеса». Когда речь зашла о Спейси, Гай подтвердил слухи о наклонностях Спейси.

«Он любил распускать руки»: Гай Пирс о работе с Кевином Спейси

«Да…да. Сложно сейчас говорить об этом. Потрясающий актер, невероятный. Но слегка сложновато с Кевином было. Он любил распускать руки. К счастью, мне тогда было 29, а не 14», - подытожил Пирс, намекая на обвинения Энтони Рэппа, с которого начался великий крах Спейси. Рэппу, обвинившему Спейси в домогательствах, на момент описываемых им событий было 14 лет.
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«Он любил распускать руки»: Гай Пирс о работе с Кевином Спейси фотографии
«Он любил распускать руки»: Гай Пирс о работе с Кевином Спейси фотографии
«Он любил распускать руки»: Гай Пирс о работе с Кевином Спейси фотографии
«Он любил распускать руки»: Гай Пирс о работе с Кевином Спейси фотографии
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