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«Терминатор» на танке раздавил лимузин

30 июля
2018 год

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30 июля 2018
Голливудский актёр и заслуженный «Терминатор» Арнольд Шварценеггер, которому сегодня исполнился 71 год, проехался на своём личном 46-тонном танке M47 Patton II по лимузину Lincoln TownCar. Чёрная девятиметровая машина, разумеется, была немедленно уничтожена. Ролик с беспощадным железным Арни был опубликован на youtube-странице телеканала CNBC.


Видео вошло в программу Make It, которую ведёт Джей Лено. По словам бывшего губернатора Калифорнии, он давно очарован этой моделью танка. Такие машины производились в США в 1950-х годах, чтобы задействовать их в корейской кампании (1950-1953 гг.), а также экспортировались в другие страны, среди которых оказалась и родина Шварценеггера Австрия. Именно на таком танке он разъезжал, когда служил в австрийской армии.

Актёр купил свой танк в 2008 году за 1,4 млн долларов. В свободное от уничтожения лимузинов время M47 хранится на заднем дворе дома Арни и снимается в кино.
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«Терминатор» на танке раздавил лимузин фотографии
«Терминатор» на танке раздавил лимузин фотографии
«Терминатор» на танке раздавил лимузин фотографии
«Терминатор» на танке раздавил лимузин фотографии
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№ 1
Че Бурах   30.07.2018 - 19:53
Не надо иметь много мозгофф чтобы совершить такое. Зачем это ему понадобилось? Известности и так хватает. Денег тоже. Зачем строить из себя Мальчиша-Плохиша? читать далее>>
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