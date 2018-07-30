«Надоело вставать по 9 раз за ночь в туалет»: Хилари Дафф пожаловалась на беременность

Американская актриса и певица Хилари Дафф
ожидает пополнения в семействе: два месяца назад она рассказала, что у неё и её бойфренда Мэттью Кома будет девочка. Счастливая пара не скрывала своей радости по поводу этого события, однако недавно Хилари в своём instagram пожаловалась на своё положение.
«Грудь большая, живот большой, все тело просто огромное
, - написала Дафф. - Друзья мои... беременность — это тяжело. Посылаю лучи добра всем мамам, кому это дается без труда. В этом путешествии тяжело, как в аду, но все же очень увлекательно. Это так здорово ощущать маленькую жизнь внутри себя и мечтать, когда же начнутся новые приключения, но при этом абсолютно нереально обуть собственные ботинки. Надоело вставать по 9 раз за ночь в туалет и смотреть на непонятное отражение в зеркале, которое не кажется моим
».
Очевидно, актрисе приходится очень непросто, несмотря на то, что однажды ей уже пришлось через это пройти - у неё есть шестилетний сын от игрока НХЛ Майка Комри.
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