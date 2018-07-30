Джонатан Рис Майерс рассказал об алкоголизме

Ирландский актёр Джонатан Рис Майерс
(«Тюдоры»
) в последнее время часто мелькает на страницах таблоидов: то устраивает пьяный дебош на борту самолёта, то публично раскаивается в содеянном и приносит извинения.
На днях в интервью британскому Event magazine Рис Майерс признался, что не употреблял алкоголь до 26 лет и никогда не страдал от запоев, позволяя себе выпивать лишь в течение нескольких дней.
«Я был в нескольких реабилитационных центрах: в трёх только за последний год. Да, у меня есть проблемы с употреблением алкоголя, но я не страдаю от алкоголизма - я страдаю от аллергии на алкоголь каждый раз, когда пью его
, - пояснил он. - Мне даже не нравится его вкус
».
Джонатан также добавил, что выпивает для того, чтобы хорошо спать: «Ты можешь просто выпить и лечь спать. И забыть обо всём, что тебя беспокоит
».
Проблемы с аэропортами начались у актёра ещё в 2007 году: тогда он был арестован на аэровокзале в Дублине за пьянство, а 4 года спустя был оштрафован на 860 фунтов стерлингов и получил условный срок за аналогичный случай в парижском Шарль-де-Голле: «Аэропорты — это настоящий триггер для меня, поскольку тебя заставляют сидеть там три часа, ты не можете курить, но при этом окружён алкоголем. Конечно, это не оправдание. Но такие триггеры делают тебя более уязвимым
».
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