Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джонатан Рис Майерс рассказал об алкоголизме

30 июля
2018 год

Лайфстайл >>
30 июля 2018
Ирландский актёр Джонатан Рис Майерс («Тюдоры») в последнее время часто мелькает на страницах таблоидов: то устраивает пьяный дебош на борту самолёта, то публично раскаивается в содеянном и приносит извинения.

Джонатан Рис Майерс рассказал об алкоголизме

На днях в интервью британскому Event magazine Рис Майерс признался, что не употреблял алкоголь до 26 лет и никогда не страдал от запоев, позволяя себе выпивать лишь в течение нескольких дней.

«Я был в нескольких реабилитационных центрах: в трёх только за последний год. Да, у меня есть проблемы с употреблением алкоголя, но я не страдаю от алкоголизма - я страдаю от аллергии на алкоголь каждый раз, когда пью его, - пояснил он. - Мне даже не нравится его вкус».

Джонатан также добавил, что выпивает для того, чтобы хорошо спать: «Ты можешь просто выпить и лечь спать. И забыть обо всём, что тебя беспокоит».

Проблемы с аэропортами начались у актёра ещё в 2007 году: тогда он был арестован на аэровокзале в Дублине за пьянство, а 4 года спустя был оштрафован на 860 фунтов стерлингов и получил условный срок за аналогичный случай в парижском Шарль-де-Голле: «Аэропорты — это настоящий триггер для меня, поскольку тебя заставляют сидеть там три часа, ты не можете курить, но при этом окружён алкоголем. Конечно, это не оправдание. Но такие триггеры делают тебя более уязвимым».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Джонатан Рис Майерс извинился за инцидент в самолете
Джонатан Рис Майерс арестован после ссоры с женой в самолете
Поиск по меткам
здоровьеконфликт
персоны
Джонатан Рис Майерс

фотографии >>
Джонатан Рис Майерс рассказал об алкоголизме фотографии
Джонатан Рис Майерс рассказал об алкоголизме фотографии
Джонатан Рис Майерс рассказал об алкоголизме фотографии
Джонатан Рис Майерс рассказал об алкоголизме фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Шеховцов
29 июля ушёл из жизни актёр Сергей Шеховцов.
Наталья Кузнецова
29 июля ушла из жизни актриса Наталья Кузнецова.
Борис Харитонов
28 июля ушёл из жизни актёр Борис Харитонов.
Гафур Каюмов
27 июля скончался актёр, драматург Гафур Каюмов.
Владимир Войнович
27 июля ушёл из жизни писатель Владимир Войнович.
Кулбубу Мадемилова
27 июля ушла из жизни артистка балета, балетмейстер Кулбубу Мадемилова.

День рождения >>

Егор Бакулин
Елизавета Бойко
Иван Дмитриев
Евгения Каверау
Светлана Малюкова
Анатолий Петров
Юлия Ромашина
Анна Тамбова
Андрей Ташков
Саймон Бейкер
Лиза Кудроу
Жан Рено
Войцех Семион
Жак Серна
Хилари Суонк
Арнольд Шварценеггер
все родившиеся 30 июля >>

Афиша кино >>

Голодные Z
драма, фильм ужасов
Канада, 2017
Жаркие летние ночи
драма, молодежный фильм, социальная драма
США, 2017
Кодекс Готти
биография, драма, криминальный фильм
США, 2017
Кристофер Робин
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
Мальчишник в Европе
комедия
Франция, 2018
Между рядами
мелодрама
Германия, 2018
Опасная игра Слоун
драма, триллер
США, Франция, 2016
Планета зверей
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
Китай, 2018
Судная ночь. Начало
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2018
Шпионская игра
биография, военный фильм, драма
США, 2018
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер
США, 2018
Обитатели
фильм ужасов
Ирландия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью