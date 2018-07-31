«Стражи галактики» написали письмо в поддержку Джеймса Ганна

Актёры «Стражей галактики»
продолжают бороться за восстановление Джеймса Ганна
в качестве постановщика третьего фильма саги. На днях они опубликовали в соцсетях открытое письмо, в котором отметили, что работать с режиссёром было для них честью, и они надеются на дальнейшее сотрудничество.
«Взяв каждого из нас в историю об аутсайдерах, находящих искупление, он навсегда изменил наши жизни
, - подчеркнули актёры, - Мы верим, что сейчас тема искупления важна как никогда. Мы надеемся, что то, что происходит сейчас, станет примером и поможет осознать огромную ответственность, которая ложится на каждого, кто пишет что-либо где-либо в цифровой век. Наше общество может извлечь из этого урок и в будущем дважды думать перед тем, как выражать свои мысли. И, возможно, это поможет нам исцелять друг друга, вместо того чтобы ранить
».
Также в обращении звёзды «Стражей галактики» напомнили о петиции в защиту режиссёра, которую подписали более 350 тысяч его фанатов. Под письмом же свои подписи поставили Крис Прэтт
, Зои Салдана
, Дэйв Батиста
, Брэдли Купер
, Карен Гиллан
, Пом Клементьефф
, Майкл Рукер
, Вин Дизель
и брат постановщика Шон Ганн
.
«Джеймс, скорее всего, не последний хороший человек, подвергающийся публичному осуждению. В связи с растущим политическим расколом в стране можно сказать наверняка, что ситуации вроде этой будут продолжаться. Впрочем, мы надеемся, что американцы, вне зависимости от политических предпочтений, перестанут использовать стадное чувство в качестве оружия
».
Напомним, что Джеймс Ганн успел написать сценарий для третьего фильма о «Стражах галактики», после чего был уволен за оскорбительные посты в Twitter десятилетней давности. Кто займёт место режиссёра, пока не сообщается.
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