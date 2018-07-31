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«Стражи галактики» написали письмо в поддержку Джеймса Ганна

31 июля
2018 год

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31 июля 2018
Актёры «Стражей галактики» продолжают бороться за восстановление Джеймса Ганна в качестве постановщика третьего фильма саги. На днях они опубликовали в соцсетях открытое письмо, в котором отметили, что работать с режиссёром было для них честью, и они надеются на дальнейшее сотрудничество.

«Стражи галактики» написали письмо в поддержку Джеймса Ганна

«Взяв каждого из нас в историю об аутсайдерах, находящих искупление, он навсегда изменил наши жизни, - подчеркнули актёры, - Мы верим, что сейчас тема искупления важна как никогда. Мы надеемся, что то, что происходит сейчас, станет примером и поможет осознать огромную ответственность, которая ложится на каждого, кто пишет что-либо где-либо в цифровой век. Наше общество может извлечь из этого урок и в будущем дважды думать перед тем, как выражать свои мысли. И, возможно, это поможет нам исцелять друг друга, вместо того чтобы ранить».

Также в обращении звёзды «Стражей галактики» напомнили о петиции в защиту режиссёра, которую подписали более 350 тысяч его фанатов. Под письмом же свои подписи поставили Крис Прэтт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Майкл Рукер, Вин Дизель и брат постановщика Шон Ганн.

«Джеймс, скорее всего, не последний хороший человек, подвергающийся публичному осуждению. В связи с растущим политическим расколом в стране можно сказать наверняка, что ситуации вроде этой будут продолжаться. Впрочем, мы надеемся, что американцы, вне зависимости от политических предпочтений, перестанут использовать стадное чувство в качестве оружия».

Напомним, что Джеймс Ганн успел написать сценарий для третьего фильма о «Стражах галактики», после чего был уволен за оскорбительные посты в Twitter десятилетней давности. Кто займёт место режиссёра, пока не сообщается.
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«Стражи галактики» написали письмо в поддержку Джеймса Ганна фотографии
«Стражи галактики» написали письмо в поддержку Джеймса Ганна фотографии
«Стражи галактики» написали письмо в поддержку Джеймса Ганна фотографии
«Стражи галактики» написали письмо в поддержку Джеймса Ганна фотографии
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