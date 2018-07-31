Милла Йовович снова примерила образ инопланетянки

Съёмки под руководством фотографа Ан Ле прошли на пустом складе в Лондоне. Интерьер подчеркнул «космическую» направленность осенне-зимней коллекции, которую дали примерить Милле. По словам креативного директора промо-кампании Оливье Рустейна, Йовович идеально подошла Balmain, поскольку является «воплощением сильной, уверенной в себе и талантливой женщины Balmain сегодняшнего дня».
Помимо фотографий, Йовович запечатлели и на видео, режиссёром которого стал Джейк Нава. В нём актриса взаимодействует со стулом, садясь на его, двигая его и пиная. Её движения были поставлены приглашённым на площадку хореографом.
«Как и все ребята, выросшие в 1990-х, я был помешан на «Пятом элементе», — рассказал Рустейн. — Я всегда восхищался силой, стилем и талантом Миллы Йовович и всегда мечтал поработать с ней над каким-нибудь проектом Balmain. Когда я впервые увидел необработанные снимки, то сразу понял, что мы уже запечатлели всё, что нужно. Как говорила Лилу в «Пятом элементе»: «Бум ба да бум!» Не нужен был даже сложный монтаж или саундтрек. Я хотел оставить всё как есть и сфокусироваться на том, что делала сама Милла в том невероятном пространстве. Такой минималистичный стиль может быть непривычным для Balmain, но он идеально подходит для нашей новой коллекции».
обсуждение >>