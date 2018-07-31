Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Милла Йовович снова примерила образ инопланетянки

31 июля
2018 год

Лайфстайл >>
31 июля 2018
Голливудская актриса Милла Йовович, сыгравшая инопланетянку Лилу в картине Люка Бессона «Пятый элемент», стала лицом новой коллекции французского бренда Balmain и приняла участие в фотосессии.

Милла Йовович снова примерила образ инопланетянки

Съёмки под руководством фотографа Ан Ле прошли на пустом складе в Лондоне. Интерьер подчеркнул «космическую» направленность осенне-зимней коллекции, которую дали примерить Милле. По словам креативного директора промо-кампании Оливье Рустейна, Йовович идеально подошла Balmain, поскольку является «воплощением сильной, уверенной в себе и талантливой женщины Balmain сегодняшнего дня».

Помимо фотографий, Йовович запечатлели и на видео, режиссёром которого стал Джейк Нава. В нём актриса взаимодействует со стулом, садясь на его, двигая его и пиная. Её движения были поставлены приглашённым на площадку хореографом.


«Как и все ребята, выросшие в 1990-х, я был помешан на «Пятом элементе», — рассказал Рустейн. — Я всегда восхищался силой, стилем и талантом Миллы Йовович и всегда мечтал поработать с ней над каким-нибудь проектом Balmain. Когда я впервые увидел необработанные снимки, то сразу понял, что мы уже запечатлели всё, что нужно. Как говорила Лилу в «Пятом элементе»: «Бум ба да бум!» Не нужен был даже сложный монтаж или саундтрек. Я хотел оставить всё как есть и сфокусироваться на том, что делала сама Милла в том невероятном пространстве. Такой минималистичный стиль может быть непривычным для Balmain, но он идеально подходит для нашей новой коллекции».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Милла Йовович рассказала, как пыталась уберечь дочь от актерской карьеры
Поиск по меткам
стиль
персоны
Милла Йовович

фотографии >>
Милла Йовович снова примерила образ инопланетянки фотографии
Милла Йовович снова примерила образ инопланетянки фотографии
Милла Йовович снова примерила образ инопланетянки фотографии
Милла Йовович снова примерила образ инопланетянки фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Шеховцов
30 июля ушёл из жизни актёр Сергей Шеховцов.
Наталья Кузнецова
29 июля ушла из жизни актриса Наталья Кузнецова.
Борис Харитонов
28 июля ушёл из жизни актёр Борис Харитонов.
Гафур Каюмов
27 июля скончался актёр, драматург Гафур Каюмов.
Владимир Войнович
27 июля ушёл из жизни писатель Владимир Войнович.
Кулбубу Мадемилова
27 июля ушла из жизни артистка балета, балетмейстер Кулбубу Мадемилова.

День рождения >>

Ева Авеева
Юрий Белов
Алёна Бондарчук
Евгений Герчаков
Артём Мазунов
Вера Марецкая
Александр Пятков
Тарас Сахно
Любовь Соколова
Ришар Берри
Майкл Бин
Лэйн Дейвис
Дин Кейн
Уэсли Снайпс
Луи де Фюнес
Джеральдина Чаплин
все родившиеся 31 июля >>

Афиша кино >>

Голодные Z
драма, фильм ужасов
Канада, 2017
Жаркие летние ночи
драма, молодежный фильм, социальная драма
США, 2017
Кодекс Готти
биография, драма, криминальный фильм
США, 2017
Кристофер Робин
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
Мальчишник в Европе
комедия
Франция, 2018
Между рядами
мелодрама
Германия, 2018
Опасная игра Слоун
драма, триллер
США, Франция, 2016
Планета зверей
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
Китай, 2018
Судная ночь. Начало
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2018
Шпионская игра
биография, военный фильм, драма
США, 2018
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер
США, 2018
Обитатели
фильм ужасов
Ирландия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью