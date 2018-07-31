Генри Кавилл готовится к роли Джеймса Бонда

35-летний британец Генри Кавилл
, известный по роли Супермена в фильмах DC, признался, что мечтает заменить Дэниэла Крэйга
на посту агента 007. Более того, актёр рассказал, что однажды уже проходил кастинг на эту роль: в 2006 году как раз искали замену Пирсу Броснану
, и Генри без промедления предложил продюсерам бондианы свою кандидатуру. Однако получил отказ из-за того, что показался слишком молодым (на тот момент Кавиллу было всего 23 года).
Теперь, когда на пороге 25-й фильм о Бонде и последний с Крэйгом в главной роли, Кавилл намерен вновь вступить в борьбу за роль мечты. По словам актёра, лучше начать подготовку заранее (26-й фильм выйдет не раньше 2022 года) и уже сейчас прокачать свои физические возможности, чтобы стать сертифицированным каскадером и выполнять все трюки самостоятельно. Супермен верит, что это значительно повысит его шансы.
У Генри Кавилла уже есть опыт работы в шпионских боевиках: он сыграл одну из главных ролей в «Агентах А.Н.К.Л.» Гая Ричи
, а также снялся вместе с Томом Крузом
в последней «Миссии невыполнима»
, которая совсем недавно вышла в прокат. Возможно, именно рвение Круза самому выполнять даже самые опасные трюки подвигло Кавилла на будущие каскадёрские подвиги.
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