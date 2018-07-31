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Генри Кавилл готовится к роли Джеймса Бонда

31 июля
2018 год

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31 июля 2018
35-летний британец Генри Кавилл, известный по роли Супермена в фильмах DC, признался, что мечтает заменить Дэниэла Крэйга на посту агента 007. Более того, актёр рассказал, что однажды уже проходил кастинг на эту роль: в 2006 году как раз искали замену Пирсу Броснану, и Генри без промедления предложил продюсерам бондианы свою кандидатуру. Однако получил отказ из-за того, что показался слишком молодым (на тот момент Кавиллу было всего 23 года).

Генри Кавилл готовится к роли Джеймса Бонда

Теперь, когда на пороге 25-й фильм о Бонде и последний с Крэйгом в главной роли, Кавилл намерен вновь вступить в борьбу за роль мечты. По словам актёра, лучше начать подготовку заранее (26-й фильм выйдет не раньше 2022 года) и уже сейчас прокачать свои физические возможности, чтобы стать сертифицированным каскадером и выполнять все трюки самостоятельно. Супермен верит, что это значительно повысит его шансы.

У Генри Кавилла уже есть опыт работы в шпионских боевиках: он сыграл одну из главных ролей в «Агентах А.Н.К.Л.» Гая Ричи, а также снялся вместе с Томом Крузом в последней «Миссии невыполнима», которая совсем недавно вышла в прокат. Возможно, именно рвение Круза самому выполнять даже самые опасные трюки подвигло Кавилла на будущие каскадёрские подвиги.
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Генри КавиллДэниэл Крэйг

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Генри Кавилл готовится к роли Джеймса Бонда фотографии
Генри Кавилл готовится к роли Джеймса Бонда фотографии
Генри Кавилл готовится к роли Джеймса Бонда фотографии
Генри Кавилл готовится к роли Джеймса Бонда фотографии
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