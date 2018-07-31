Лариса Голубкина рассказала, как тяжело было жить с Андреем Мироновым

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина
(«Гусарская баллада»
) дала интервью изданию Собеседник, в котором рассказала о взаимоотношениях со своим покойным супругом, актёром Андреем Мироновым
. По её словам, после выхода «Бриллиантовой руки»
поклонницы Миронова ходили за ними по пятам и даже ночевали на пороге их квартиры.
«За мной ходили в основном странные девушки переходного возраста
, - поделилась Голубкина, - Их было очень много, эти девушки преследовали меня везде. Андрюша еще не был тогда знаменит. Он стал безумно популярным в 1969 году, когда снялся в фильме «Бриллиантовая рука». И тогда многие мои поклонницы «перекочевали» к нему
».
Кроме того, актриса заявила, что работа в какой-то степени спасла их брак - из-за неё супруги не слишком много времени проводили вместе.
«С Андреем, конечно, жить было непросто. Приходилось постоянно подстраиваться и в отношениях, и в бытовом плане,
- призналась Лариса Ивановна, - Андрюша был потрясающим человеком, милым, славным, но мог и взбрыкнуть. И тут самое главное было – не полезть в бутылку. Мы работали в разных театрах. Если ехали вместе на концерт, то выступали в разных отделениях. Если бы мы были беспрерывно вместе, то скорее всего уже развелись бы. Очень важно, чтобы у мужа и жены в отношениях был воздух. Не давить и не надоедать друг другу, иметь разные интересы
».
Лариса Голубкина стала второй женой Андрея Миронова. Супруги прожили вместе 10 лет вплоть до смерти актёра.
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