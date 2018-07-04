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Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Елена Лядова и Ума Турман

4 июля
2018 год

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4 июля 2018
Весь мир пристально следит за развитием событий на Чемпионате мира по футболу, однако драматические коллизии мундиаля не отразились на насыщенности светской жизни в России и за ее пределами. 20 июня в «Гоголь-центре» состоялась российская премьера фильма корейского режиссера Ли Чхан Дона «Пылающий» снятого по мотивам рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай». Гостями премьеры стали Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Елена Лядова, Оксана Акиньшина, Ирина Безрукова, Илья Глинников и многие другие.

Юлия Снигирь

Евгений Цыганов

Илья Глинников

Светлана Тегин и Оксана Акиньшина

Анфиса Черных

Ирина Безрукова

Елена Лядова

30 июня в Зимнем Дворце состоялся ежегодный благотворительный приём, на котором побывали Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова, Елена Летучая, Марина Александрова и зачастивший с визитами в Россию Даррен Аронофски.

Ксения Раппопорт

Даррен Аронофски

Марина Александрова

Елена Летучая

Аглая Тарасова

Накануне Недели высокой моды в Париже, которая стартовала 1 июля, итальянский модный дом Miu Miu устроил специальный круизный показ Miu Miu Resort 2019. На подиум вместе с моделями вышли Ума Турман, Кейт Босуорт, женщина рыцарь из «Игры престолов» Гвендолин Кристи и ветеран артхауса Хлоя Севиньи.

Ума Турман

Кейт Босуорт

Гвендолин Кристи

Хлое Севиньи

На второй день Недели высокой моды показ кутюрной коллекции Dior сезона осень-зима 2018/2019, состоявшийся в музее Родена, привлек внимание плеяды звезд. Наталья Водянова, Эмма Робертс, Кэти Холмс, София Бутелла и многие другие не могли пропустить шоу легендарного французского дома.

Кэти Холмс

Наталья Водянова

Эмма Робертс

Кейт Босуорт

София Бутелла

Третий день открылся показом Chanel, на котором побывали Ванесса Паради с дочерью Лили-Роуз Депп и Пенелопа Крус (ставшая на днях амбассадором бренда).

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус

Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп

Ванесса Паради

Ванесса Паради
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