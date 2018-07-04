Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Елена Лядова и Ума Турман

Весь мир пристально следит за развитием событий на Чемпионате мира по футболу, однако драматические коллизии мундиаля не отразились на насыщенности светской жизни в России и за ее пределами. 20 июня в «Гоголь-центре» состоялась российская премьера фильма корейского режиссера Ли Чхан Дона «Пылающий»
снятого по мотивам рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай». Гостями премьеры стали Юлия Снигирь
, Евгений Цыганов
, Елена Лядова
, Оксана Акиньшина
, Ирина Безрукова
, Илья Глинников
и многие другие.
30 июня в Зимнем Дворце состоялся ежегодный благотворительный приём, на котором побывали Ксения Раппопорт
и Аглая Тарасова
, Елена Летучая
, Марина Александрова
и зачастивший с визитами в Россию Даррен Аронофски
.
Накануне Недели высокой моды в Париже, которая стартовала 1 июля, итальянский модный дом Miu Miu устроил специальный круизный показ Miu Miu Resort 2019. На подиум вместе с моделями вышли Ума Турман
, Кейт Босуорт
, женщина рыцарь из «Игры престолов» Гвендолин Кристи
и ветеран артхауса Хлоя Севиньи
.
На второй день Недели высокой моды показ кутюрной коллекции Dior сезона осень-зима 2018/2019, состоявшийся в музее Родена, привлек внимание плеяды звезд. Наталья Водянова
, Эмма Робертс
, Кэти Холмс
, София Бутелла
и многие другие не могли пропустить шоу легендарного французского дома.
Третий день открылся показом Chanel, на котором побывали Ванесса Паради
с дочерью Лили-Роуз Депп
и Пенелопа Крус
(ставшая на днях амбассадором бренда).
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