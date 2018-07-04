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Скарлетт Йоханссон осудили за решение сыграть трансгендера

4 июля
2018 год

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4 июля 2018
Скарлетт Йоханссон примет участие в съемках фильма «Rub&Tug», где актрисе предстоит сыграть женщину-трансгендера Данте «Текс» Джилл, которая в 70-х открыла публичный дом в Питтсбурге под видом массажного салона.

Скарлетт Йоханссон осудили за решение сыграть трансгендера

Поклонников актрисы возмутило то, что она согласилась на эту роль.

«Самое меньшее, что вы могли сделать при создании фильма о трансгендерах, — это пригласить на эту роль самого трансгендера. Скарлетт следует прекратить слишком наивно относиться к выбору роли», – пишут пользователи сети.

Узнав о критических комментариях в свой адрес, Йоханссон обратилась к поклонникам через своего представителя. Актриса заявила, что сыграть трансгендера для нее не составит труда.

«Пусть они обратятся к Джеффри Тэмбору, Джареду Лето и Фелисити Хаффман за комментариями», – отметила Скарлетт, перечислив актеров, сыгравших трансгендеров в фильмах и сериалах, таких как «Очевидное», «Даллаский клуб покупателей», «Трансамерика».

Кстати, решение Йоханссон не в первый раз вызывает непонимание со стороны поклонников. Совсем недавно они сильно возмутились тем, что актриса, будучи белой, согласилась сыграть азиатку в картине «Призрак в доспехах». После этого она заявила, что никогда больше не согласится играть человека другой расы.

Скарлетт Йоханссон осудили за решение сыграть трансгендера

«Разнообразие — это очень важно для Голливуда. И я не хотела бы, чтобы мой персонаж был для кого-то неприятен или оскорбителен», - сказала тогда Йоханссон.
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Скарлетт Йоханссон осудили за решение сыграть трансгендера фотографии
Скарлетт Йоханссон осудили за решение сыграть трансгендера фотографии
Скарлетт Йоханссон осудили за решение сыграть трансгендера фотографии
Скарлетт Йоханссон осудили за решение сыграть трансгендера фотографии
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