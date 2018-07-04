Михаил Шац и Татьяна Лазарева разъехались

Недавно стало известно, что российская телеведущая и актриса Татьяна Лазарева последние два года с дочерью проживает в Испании, в то время как ее супруг Михаил Шац живет и работает в Москве. Об этом рассказала сама Лазарева в интервью YouTube-проекту «А поговорить?..».
По словам ведущей, однажды приехав в Испанию, она решила остаться там навсегда. Поселилась Татьяна в съемной квартире в Марбелье. Кстати, Лазарева отметила, что цены там значительно ниже, чем в Москве.
Почти 20 лет Татьяна Лазарева и Михаил Шац были вместе. Но, как отметила сама телеведущая, в России ее ничего не держало.
«Все решения в семье принимаю я, у меня работы нет, школу я не найду ту, которая меня устроит. Я буду лучше здесь. Все это решение приняли, кроме Михаила. Так получилось, что мы с ним проживаем какую-то новую жизнь по отдельности», – рассказала Татьяна.
Лазарева рассказала, что, несмотря на расставание, они не думают о разводе. По ее мнению, дальнейшее развитие их отношений — это «интересный проект».
«Это такая близость, которую просто так не оставишь, хотя очень хочется. У него своя история, которая ему нравится, у меня – своя. Но нам хочется быть вместе, и это очень интересная задача, как новый проект. Ужасно интересно понять, что это такое? Партнерский брак?».
Актриса отзывается о своем супруге, как о честном и порядочном человеке. Она призналась, что ценит эти качества и в их отношениях.
«За 20 лет не было романов на стороне, я не могу. Я считаю, что одно закончилось, другое началось. Он тоже в этом смысле порядочный и честный человек. Я не могу обманывать, я не вижу в этом смысл. Если бы было что-то такое, то я бы оставила и детей, и мужа», – поделилась Лазарева.
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