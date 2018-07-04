Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Владимир Машков сменил название «Табакерки»

4 июля
2018 год

Лайфстайл >>
4 июля 2018
Новый художественный руководитель Владимир Машков сменил название Московского театра-студии под руководством Олега Табакова.

Владимир Машков сменил название «Табакерки»

Еще 23 апреля Машков предложил переименовать театр Табакова так, как этого хотел сам мэтр.

«Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть «ТОТ» - Театр Олега Табакова», — сказал тогда Машков.

Теперь с нового 33-го сезона театр будет носить именно такое название – «Театр Олега Табакова». Предыдущий сезон был закрыт 1 июля, и работники театра его назвали самым тяжелым в истории коллектива.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Владимир Машков отменил прием абитуриентов в школу Олега Табакова
Поиск по меткам
образование
персоны
Владимир Машков

фотографии >>
Владимир Машков сменил название «Табакерки» фотографии
Владимир Машков сменил название «Табакерки» фотографии
Владимир Машков сменил название «Табакерки» фотографии
Владимир Машков сменил название «Табакерки» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Нино Чхеидзе
3 июля скончалась советская и грузинская актриса Нино Чхеидзе.
Ольга Лозовая
1 июля ушла из жизни актриса Ольга Лозовая.
Хасан Хажкасимов
30 июня ушёл из жизни режиссёр Хасан Хажкасимов.
Андрей Можаев
29 июня ушёл из жизни сценарист Андрей Можаев.
Валерий Милошенко
29 июня ушёл из жизни актёр Валерий Милошенко.

День рождения >>

Тимур Бадалбейли
Степан Бекетов
Игорь Волков
Любава Грешнова
Андрей Зибров
Максим Коновалов
Павел Морозенко
Анна Тихонова
Василий Фунтиков
Женевьева Град
Ева Грин
Иза Миранда
Уоррен Оутс
Иоанна Пежак
Эди Фалко
Хайо фон Штеттен
все родившиеся 5 июля >>

Афиша кино >>

Невидимка
криминальный фильм, триллер
США, 2018
Попробуй, подкати
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Пылающий
детектив, мистика, триллер, экранизация
Южная Корея, 2018
Зверь
драма
Великобритания, 2017
Париж. Город Zомби
фильм ужасов, фильм-катастрофа
Франция, 2018
Человек-Муравей и Оса
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Кто украл Banksy
арт-хаус, комедия
Италия, 2018
Книжный клуб
комедия
США, 2018
Во власти стихии
боевик, драма, приключения, триллер
США, 2018
Инсомния
детектив, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Уругвай, 2018
Хот-Дог
боевик, комедия
Германия, 2018
50 весенних дней
трагикомедия
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью