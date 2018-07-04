Владимир Машков сменил название «Табакерки»

Новый художественный руководитель Владимир Машков
сменил название Московского театра-студии под руководством Олега Табакова
.
Еще 23 апреля Машков предложил переименовать театр Табакова так, как этого хотел сам мэтр.
«Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть «ТОТ» - Театр Олега Табакова»
, — сказал тогда Машков.
Теперь с нового 33-го сезона театр будет носить именно такое название – «Театр Олега Табакова». Предыдущий сезон был закрыт 1 июля, и работники театра его назвали самым тяжелым в истории коллектива.
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