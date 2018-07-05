Скарлетт Йоханссон осудили за решение сыграть трансгендера

Скарлетт Йоханссон
примет участие в съемках фильма «Rub&Tug»
, где актрисе предстоит сыграть женщину-трансгендера Данте «Текс» Джилл, которая в 70-х открыла публичный дом в Питтсбурге под видом массажного салона.
Поклонников актрисы возмутило то, что она согласилась на эту роль.
«Самое меньшее, что вы могли сделать при создании фильма о трансгендерах, — это пригласить на эту роль самого трансгендера. Скарлетт следует прекратить слишком наивно относиться к выбору роли»
, – пишут пользователи сети.
Узнав о критических комментариях в свой адрес, Йоханссон обратилась к поклонникам через своего представителя. Актриса заявила, что сыграть трансгендера для нее не составит труда.
«Пусть они обратятся к Джеффри Тэмбору, Джареду Лето и Фелисити Хаффман за комментариями»
, – отметила Скарлетт, перечислив актеров, сыгравших трансгендеров в фильмах и сериалах, таких как «Очевидное»
, «Даллаский клуб покупателей»
, «Трансамерика»
.
Кстати, решение Йоханссон не в первый раз вызывает непонимание со стороны поклонников. Совсем недавно они сильно возмутились тем, что актриса, будучи белой, согласилась сыграть азиатку в картине «Призрак в доспехах»
. После этого она заявила, что никогда больше не согласится играть человека другой расы.
«Разнообразие — это очень важно для Голливуда. И я не хотела бы, чтобы мой персонаж был для кого-то неприятен или оскорбителен»
, - сказала тогда Йоханссон.
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