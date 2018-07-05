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Владимир Машков сменил название «Табакерки»

5 июля
2018 год

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5 июля 2018
Новый художественный руководитель Владимир Машков сменил название Московского театра-студии под руководством Олега Табакова.

Владимир Машков сменил название «Табакерки»

Еще 23 апреля Машков предложил переименовать театр Табакова так, как этого хотел сам мэтр.

«Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть «ТОТ» - Театр Олега Табакова», — сказал тогда Машков.

Теперь с нового 33-го сезона театр будет носить именно такое название – «Театр Олега Табакова». Предыдущий сезон был закрыт 1 июля, и работники театра его назвали самым тяжелым в истории коллектива.
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Владимир Машков сменил название «Табакерки» фотографии
Владимир Машков сменил название «Табакерки» фотографии
Владимир Машков сменил название «Табакерки» фотографии
Владимир Машков сменил название «Табакерки» фотографии
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обсуждение >>
№ 5
ЕленаЮМ   5.07.2018 - 22:35
Впервые слышу, чтобы Табаков хотел назвать свой театр именем себя, и уж тем более с таким сокращением ТОТ. Он звал его Подвал. А в народе закрепилось название Табакерка. Думаю, что старая сцена так и... читать далее>>
№ 4
Алексей Р. (Москва)   5.07.2018 - 21:42
... Сейчас лето, жара, футбольная лихорадка, девушки в шортах... Поближе к зиме все переосмыслит, вернёт назад. читать далее>>
№ 3
igor230   5.07.2018 - 18:23
ТОТ уже не тот...)) Машков возможно погнал коней слишком быстро своими реформами кардинальными... читать далее>>
№ 2
igor230   5.07.2018 - 18:21
А не пойти ли сегодня нам в ТОТ... А что сегодня в ТОТе дают? Ужас какой.., надо менять все обратно, без сокращений всяких. читать далее>>
№ 1
Никита Никитин (Калуга)   5.07.2018 - 12:34
Табаков бы так театр никогда не назвал. У Машкова глюки. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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