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«Меня не приняла семья мужа, потому что я не ассирийка»: Алика Смехова побывала у Корчевникова

5 июля
2018 год

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5 июля 2018
«Меня не приняла семья мужа, потому что я не ассирийка»: Алика Смехова побывала у Корчевникова

Алика Смехова стала гостьей очередного выпуска шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека», в котором рассказала о пережитой измене второго мужа и потере ребенка.

Алика с Сергеев Ливневым

Первый раз Алика вышла замуж в 18 лет - за режиссера Сергея Ливнева, с которым прожила в браке шесть лет. Вторым мужем Алики стал член совета директоров Внешпромбанка Георгий Беджамов. Он обеспечил жене роскошную жизнь, которую, однако, омрачали проблемы с его родственниками.

«Меня не приняла семья мужа, потому что я не ассирийка. Мама его говорила, что я не черненькая. А я не могла понять, почему я не черненькая, если я и беленькой никогда не была».
Смехова призналась, что Георгий ей изменял. Зная о наличии у мужа любовниц, Алика все же забеременела. Но ситуация только усугубилась. Из-за напряженных отношений, ссор и постоянного стресса актриса потеряла ребенка и подала на развод.

«Меня не приняла семья мужа, потому что я не ассирийка»: Алика Смехова побывала у Корчевникова

Также Алика рассказала о том, как восприняла развод своих родителей - актера Вениамина Смехова и радиожурналистки Аллы Смеховой. Когда родители развелись, Алике было 14 лет.

«Я в хороших отношениях со своей сестрой и ее семьей. Мамой своей я горжусь. А у папы замечательная жена. Все прекрасно, ведь каждый нашел свое место под солнцем. Я очень люблю своих родителей и уважаю их личное пространство. От того, что они разошлись, они не перестали быть нашими мамой и папой. Бывают разные разводы. Иногда мужчина вообще про детей не вспоминает. Мне в этом смысле повезло».

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«Меня не приняла семья мужа, потому что я не ассирийка»: Алика Смехова побывала у Корчевникова фотографии
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