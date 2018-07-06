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Иван Ургант рассказал, сколько зарабатывает за один выпуск шоу «Вечерний Ургант»

6 июля
2018 год

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6 июля 2018
В YouTube-шоу рэпера Басты «GazLive» побывало уже множество звезд. Гостем очередного выпуска стал Иван Ургант, которому пришлось ответить на все каверзные вопросы, придуманные зрителями.

Иван Ургант рассказал, сколько зарабатывает за один выпуск шоу «Вечерний Ургант»

В ходе беседы ведущий шоу предположил, что Ургант получает миллион рублей за один выпуск «Вечернего Урганта». Однако Иван признался, что его годовой заработок не превышает трех миллионов долларов.

«Нормально я зарабатываю на Первом. Вполне себе. Я не могу сказать, сколько. Всеми силами надеюсь, что больше Нагиева, но сердце подсказывает, что меньше», - сказал телеведущий.

Также, говоря о деньгах, Иван вспомнил свой самый легкий заработок. До начала работы на телевидении он трудился в ночном клубе «администратором, ведущим, всем и сразу» - так Ургант сам обозначил свою должность. Однажды в его смену богатый гость стал буквально сорить деньгами. Подняв с пола пачку денег Ургант обогатился на три тысячи долларов.

В беседе с рэпером телеведущий рассказал еще одну интересную историю из своей жизни. Как-то раз Ургант чуть не пропустил важное мероприятие в Кремле из-за свидания с девушкой.

«Меня пригласили в Кремль, а я проспал. Это было важное образовательное мероприятие с официальными лицами. Я должен был там быть, выйти, что-то сказать. Но у меня разрядился телефон. Я ехал сломя голову, что-то врал. Мне было так страшно, что я никогда в жизни с такой скоростью не ехал. Но меня извиняет одна вещь. Я проспал, потому что накануне у меня было свидание с будущей женой», - признался Иван.

Также ведущий поведал о своем самом счастливом моменте в жизни. Как ни странно, но самым радостным эпизодом он назвал покупку ботинок с двойной подошвой за 145 долларов в 1994 году.

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Иван Ургант рассказал, сколько зарабатывает за один выпуск шоу «Вечерний Ургант» фотографии
Иван Ургант рассказал, сколько зарабатывает за один выпуск шоу «Вечерний Ургант» фотографии
Иван Ургант рассказал, сколько зарабатывает за один выпуск шоу «Вечерний Ургант» фотографии
Иван Ургант рассказал, сколько зарабатывает за один выпуск шоу «Вечерний Ургант» фотографии
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