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На гастролях в Саратове Александру Олешко подсунули внебрачную дочь

6 июля
2018 год

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6 июля 2018
41-летний холостяк Александр Олешко еще не имеет детей. Однако во время гастролей в Саратове артисту представили его внебрачную дочь. Олешко был удивлен и отказался признавать девочку.

На гастролях в Саратове Александру Олешко подсунули внебрачную дочь

«Сейчас время такое: все с палочками ходят, тесты ДНК делают. Это так опасно. Не знаю, чего хотят люди, которые так поступают. Наверное, денег или внимания. Я сразу ответил: «Спасибо большое, но я не ее отец», - заявил актер.

Александр абсолютно уверен, что у него нет и не может быть детей на стороне.

«У меня всё под контролем! Так что я точно не ее отец».

К слову, девочка была очень напугана. Артист даже предположил, что ее «подсовывают» каждому знаменитому человеку.

Александр Олешко был женат всего один раз на Ольге Беловой – его знакомой из Театрального училища. Больше о личной жизни артиста ничего не известно. Своей скрытностью он даже спровоцировал слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации.
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На гастролях в Саратове Александру Олешко подсунули внебрачную дочь фотографии
На гастролях в Саратове Александру Олешко подсунули внебрачную дочь фотографии
На гастролях в Саратове Александру Олешко подсунули внебрачную дочь фотографии
На гастролях в Саратове Александру Олешко подсунули внебрачную дочь фотографии
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