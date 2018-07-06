На гастролях в Саратове Александру Олешко подсунули внебрачную дочь

41-летний холостяк Александр Олешко
еще не имеет детей. Однако во время гастролей в Саратове артисту представили его внебрачную дочь. Олешко был удивлен и отказался признавать девочку.
«Сейчас время такое: все с палочками ходят, тесты ДНК делают. Это так опасно. Не знаю, чего хотят люди, которые так поступают. Наверное, денег или внимания. Я сразу ответил: «Спасибо большое, но я не ее отец»
, - заявил актер.
Александр абсолютно уверен, что у него нет и не может быть детей на стороне.
«У меня всё под контролем! Так что я точно не ее отец»
.
К слову, девочка была очень напугана. Артист даже предположил, что ее «подсовывают» каждому знаменитому человеку.
Александр Олешко был женат всего один раз на Ольге Беловой
– его знакомой из Театрального училища. Больше о личной жизни артиста ничего не известно. Своей скрытностью он даже спровоцировал слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации.
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