Анна Михайловская тайно развелась с Тимофеем Каратаевым

Тимофей Каратаев
, муж звезды сериала «Молодежка» Анны Михайловской
, сообщил в соцсети
, что они с супругой развелись после пяти лет совместной жизни.
Каратаев и Михайловская познакомились в 2012 году на кастинге. Уже через год они сыграли свадьбу, а в 2015 году у пары родился сын Мирослав.
Тимофей опубликовал в Инстаграме фото с вывеской одного из московских судов и сообщил новость о разводе.
«Сегодня нас с Аней официально развели. Считаю правильным рассказать об этом публично, дабы избежать ненужных разговоров! Не думал, что всё к этому придёт! Когда делал предложение, верил, что это на долго. Это было искренне и по-настоящему! К сожалению, не получилось! На это есть определенные причины! Я безмерно люблю своего сына и всегда буду для него папой. Два-три дня в неделю он живёт со мной и это самое замечательное время для меня! PS. Никто не грустит! Все ок!»
, - написал он.
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