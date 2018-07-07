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Татьяну Лазареву возмутило возвращение шоу «Слава Богу, ты пришел!»

7 июля
2018 год

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7 июля 2018
На днях стало известно, что юмористическое шоу «Слава Богу, ты пришел» возвращается в эфир телеканала СТС после восьмилетнего перерыва. В новой версии передачи постоянного ведущего Михаила Шаца заменит Сергей Светлаков. Супруга Шаца российская телеведущая Татьяна Лазарева, которая сама много лет проработала на СТС, в Фейсбуке высказала свое мнение по поводу перезапуска программы.

Татьяну Лазареву возмутило возвращение шоу «Слава Богу, ты пришел!»

«А вот ещё подарок из прошлого! Муругов у меня не тэгается, потому как принципиально не в друзьях, но хотела бы ему сказать, что терпеть восемь лет, чтобы стыд улёгся, это по нынешним временам тянет на моральный подвиг)) Верните уж тогда и «Это мой ребёнок» - эта передача полезнее будет для отечества, она про скрепы и все вот это», - написала Лазарева.

Кстати, не так давно Татьяна дала интервью YouTube-проекту «А поговорить?», где заявила, что они с Михаилом Шацем уже два года не живут вместе. Кроме того, в беседе с журналистами ведущая рассказала о том, как их с супругом выпроводили с канала СТС буквально обманным путем.
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фотографии >>
Татьяну Лазареву возмутило возвращение шоу «Слава Богу, ты пришел!» фотографии
Татьяну Лазареву возмутило возвращение шоу «Слава Богу, ты пришел!» фотографии
Татьяну Лазареву возмутило возвращение шоу «Слава Богу, ты пришел!» фотографии
Татьяну Лазареву возмутило возвращение шоу «Слава Богу, ты пришел!» фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Т-татьян@   7.07.2018 - 14:32
А меня мнение Лазаревой вот совсем не интересует, как и она сама. Ей многое чего не нравится, но денежки нужны (в оппозиции много не заработаешь), вот и сетует, что выгнали. читать далее>>
№ 2
Светлана Ры.   7.07.2018 - 14:24
ну очень хочется обратно пролезть... а никак... читать далее>>
№ 1
Харитон (СССР)   7.07.2018 - 12:45
Очень содержательная информация. Невероятно интересно было узнать мнение большой звезды телеэкрана Татьяны Лазаревой. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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