Татьяну Лазареву возмутило возвращение шоу «Слава Богу, ты пришел!»

На днях стало известно, что юмористическое шоу «Слава Богу, ты пришел» возвращается в эфир телеканала СТС
после восьмилетнего перерыва. В новой версии передачи постоянного ведущего Михаила Шаца
заменит Сергей Светлаков
. Супруга Шаца российская телеведущая Татьяна Лазарева
, которая сама много лет проработала на СТС, в Фейсбуке
высказала свое мнение по поводу перезапуска программы.
«А вот ещё подарок из прошлого! Муругов у меня не тэгается, потому как принципиально не в друзьях, но хотела бы ему сказать, что терпеть восемь лет, чтобы стыд улёгся, это по нынешним временам тянет на моральный подвиг)) Верните уж тогда и «Это мой ребёнок» - эта передача полезнее будет для отечества, она про скрепы и все вот это»
, - написала Лазарева.
Кстати, не так давно Татьяна дала интервью YouTube-проекту «А поговорить?», где заявила, что они с Михаилом Шацем уже два года не живут вместе
. Кроме того, в беседе с журналистами ведущая рассказала о том, как их с супругом выпроводили с канала СТС буквально обманным путем.
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