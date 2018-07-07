Иван Ургант рассказал, сколько зарабатывает за один выпуск шоу «Вечерний Ургант»

В YouTube-шоу рэпера Басты «GazLive» побывало уже множество звезд. Гостем очередного выпуска стал Иван Ургант, которому пришлось ответить на все каверзные вопросы, придуманные зрителями.
В ходе беседы ведущий шоу предположил, что Ургант получает миллион рублей за один выпуск «Вечернего Урганта». Однако Иван признался, что его годовой заработок не превышает трех миллионов долларов.
«Нормально я зарабатываю на Первом. Вполне себе. Я не могу сказать, сколько. Всеми силами надеюсь, что больше Нагиева, но сердце подсказывает, что меньше», - сказал телеведущий.
Также, говоря о деньгах, Иван вспомнил свой самый легкий заработок. До начала работы на телевидении он трудился в ночном клубе «администратором, ведущим, всем и сразу» - так Ургант сам обозначил свою должность. Однажды в его смену богатый гость стал буквально сорить деньгами. Подняв с пола пачку денег Ургант обогатился на три тысячи долларов.
В беседе с рэпером телеведущий рассказал еще одну интересную историю из своей жизни. Как-то раз Ургант чуть не пропустил важное мероприятие в Кремле из-за свидания с девушкой.
«Меня пригласили в Кремль, а я проспал. Это было важное образовательное мероприятие с официальными лицами. Я должен был там быть, выйти, что-то сказать. Но у меня разрядился телефон. Я ехал сломя голову, что-то врал. Мне было так страшно, что я никогда в жизни с такой скоростью не ехал. Но меня извиняет одна вещь. Я проспал, потому что накануне у меня было свидание с будущей женой», - признался Иван.
Также ведущий поведал о своем самом счастливом моменте в жизни. Как ни странно, но самым радостным эпизодом он назвал покупку ботинок с двойной подошвой за 145 долларов в 1994 году.
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