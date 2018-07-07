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Анна Михайловская тайно развелась с Тимофеем Каратаевым

7 июля
2018 год

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7 июля 2018
Тимофей Каратаев, муж звезды сериала «Молодежка» Анны Михайловской, сообщил в соцсети, что они с супругой развелись после пяти лет совместной жизни.

Анна Михайловская тайно развелась с Тимофеем Каратаевым

Каратаев и Михайловская познакомились в 2012 году на кастинге. Уже через год они сыграли свадьбу, а в 2015 году у пары родился сын Мирослав.

Тимофей опубликовал в Инстаграме фото с вывеской одного из московских судов и сообщил новость о разводе.

«Сегодня нас с Аней официально развели. Считаю правильным рассказать об этом публично, дабы избежать ненужных разговоров! Не думал, что всё к этому придёт! Когда делал предложение, верил, что это на долго. Это было искренне и по-настоящему! К сожалению, не получилось! На это есть определенные причины! Я безмерно люблю своего сына и всегда буду для него папой. Два-три дня в неделю он живёт со мной и это самое замечательное время для меня! PS. Никто не грустит! Все ок!», - написал он.
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Тимофей КаратаевАнна Михайловская

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Анна Михайловская тайно развелась с Тимофеем Каратаевым фотографии
Анна Михайловская тайно развелась с Тимофеем Каратаевым фотографии
Анна Михайловская тайно развелась с Тимофеем Каратаевым фотографии
Анна Михайловская тайно развелась с Тимофеем Каратаевым фотографии
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№ 1
Алексий   7.07.2018 - 12:36
Да уж... Развелись ТАЙНО, но тут же сообщили обо всём в соцсетях... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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