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Иван Ургант, Мария Кожевникова и другие поблагодарили российскую сборную по футболу

8 июля
2018 год

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8 июля 2018
Вчера в Сочи сборная России сражалась со сборной Хорватии за выход в полуфинал чемпионата мира. Матч завершился со счетом 2:2 и 3:4 по результатам серии пенальти в пользу хорватов. Российские футболисты уходили с поля со слезами на глазах. А позднее бомбардир сборной Артем Дзюба поблагодарил всех болельщиков за невероятную поддержку. В ответ многие артисты сказали футболистам «спасибо» на своих страницах в социальных сетях.

Иван Ургант, Мария Кожевникова и другие поблагодарили российскую сборную по футболу

Одним из первых команду поблагодарил Иван Ургант, который специально для сборной запустил флешмоб «Усы надежды». Он отметил, что сборная России показала настоящий футбол.

«Мы верили. Мы ждали. Мы надеялись.И Вы подарили нам настоящий футбол. И мы счастливы! А Вы очень выросли за эти три недели. И мы будем скучать по Вам. Ведь мы наконец поняли главное - мы очень Вас любим! Спасибо Вам!!!», - написал Ургант.

Иван Ургант, Мария Кожевникова и другие поблагодарили российскую сборную по футболу

Гарик Харламов и Кристина Асмус были в тот момент на стадионе «Фишт» и прямо с места событий поблагодарили сборную, записав видео.

«Что сказать? Пенальти – это лотерея. К сожалению, в этот раз не в нашу сторону. Обидно. Мы были прям вот на волосок от полуфинала. Но я хочу сказать, что, парни, сборная, вы сделали больше, чем мы все думали. Спасибо вам большое за то, что вы подарили нам этот праздник, эту сказку. Вы большие молодцы! Браво!», - сказал Харламов.

Иван Ургант, Мария Кожевникова и другие поблагодарили российскую сборную по футболу

Актриса Мария Кожевникова опубликовала в своем Инстаграме слова благодарности сборной России и, в частности, Артему Дзюбе.

«Больно, да, обидно, да. Когда совсем чуть- чуть не хватает для победы, когда ошибка - это поражение! Ребята, наша сборная, спасибо! Вы заставили меня болеть, переживать, я впервые осознанно захотела присутствовать на футбольном матче и болеть за Вас! Вы бились, боролись это вызывает уважение и благодарность! Никаких разочарований, я сегодня чувствовала самоотдачу даже через экран телевизора. Главное, Вы нас, болельщиков, не обманули!!! Вы играли лучше, чем могли! Отдельно хочу выделить Артема Дзюбу! Мой личный респект, Артём. Футбол жив и мы Вами гордимся!! Спасибо за эмоции и за объединение самой большой страны на планете Земля! А главное, что завтра в детских спортивных секциях будет ещё больше мальчишек и девчонок! И это Ваша главная победа!».

Иван Ургант, Мария Кожевникова и другие поблагодарили российскую сборную по футболу

Ксения Собчак также в Инстаграме поддержала российских футболистов:

«Твое лицо, когда ты впервые в жизни болел за футбол, влюбился, и считаешь, что реально это была супердостойная битва, после которой шутки про русский футбол точно закончатся. Так проиграть ну вот вообще не стыдно, хотя я мало что в этом понимаю. Но следила за экраном с сердцем в пятках».

Иван Ургант, Мария Кожевникова и другие поблагодарили российскую сборную по футболу

Ольга Бузова, которая ранее поддержала сборную России синглом «Чемпион», после первого гола призналась в любви Денису Черышеву. А после матча поблагодарила ребят за красивый футбол.

«Спасибо за игру! Спасибо за красивый футбол!!!! Спасибо за вашу самоотверженность! Спасибо за этот кайф. Это игра, это футбол. Для меня, вы чемпионы!!! Ничего не знаю, мой так-то Черышев гол забил», - написала Ольга.

Иван Ургант, Мария Кожевникова и другие поблагодарили российскую сборную по футболу

Телеведущий Максим Галкин признался, что очень переживал за сборную вместо со всей страной.

«Дорогие наши футболисты, спасибо вам за то, что вы подарили нам те чувства, которые мы давно не испытывали: чувства единения нации не по отношению к подвигу наших дедов, а по отношению к делам наших современников. Низкий вам поклон за это. Мы счастливы. Миллионы ваших соотечественников. Вы должны это знать. Мы очень переживали, и эта фотография тому свидетельство, но вы большие молодцы, низкий вам поклон. Извините, что путаюсь в мыслях. Выпил, иначе бы не выдержал», - написал он.

Иван Ургант, Мария Кожевникова и другие поблагодарили российскую сборную по футболу

Семен Слепаков, который до чемпионата написал скандальную песню про сборную России, в очередной раз извинился за свое творчество, а также выразил благодарность нашим футболистам.

«Это пост благодарности и поддержки сборной России по футболу. Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все. Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично. Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами», - написал Семен.
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фотографии >>
Иван Ургант, Мария Кожевникова и другие поблагодарили российскую сборную по футболу фотографии
Иван Ургант, Мария Кожевникова и другие поблагодарили российскую сборную по футболу фотографии
Иван Ургант, Мария Кожевникова и другие поблагодарили российскую сборную по футболу фотографии
Иван Ургант, Мария Кожевникова и другие поблагодарили российскую сборную по футболу фотографии
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