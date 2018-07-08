«Я понял, что никогда уже не вернусь на телевидение»: Михаил Шац рассказал о работе на СТС

На днях стало известно, что после 8-летнего перерыва в эфир канала СТС возвращается шоу «Слава Богу, ты пришёл!»
. Бывшие звёзды телеканала СТС Татьяна Лазарева
и Михаил Шац
отреагировали на это новость по-разному. Татьяна пошутила
про героизм гендиректора СТС Вячеслава Муругова
, а Михаил не стал иронизировать и честно признался, что до последнего надеялся вернуться на телевидение.
«Итак, шоу «Слава Богу, ты пришёл!» возвращается на канал СТС. Сергей Светлаков будет в обновлённом шоу судьей. Кто будет ведущим и будет ли он вообще, мне неизвестно. На самом деле канал и его руководители имеют полное право возвращать его на экран без меня. Шоу форматное, права на него принадлежат крупной компании. Они эти права купили и вуаля. Я в этом шоу был наемным рабочим, точнее ведущим. Саша Цекало был его продюсером , он его нашёл в 2006 на телерынке и принёс на канал. Он же всех вдохновил на это , создал команду, и мы его сделали. Я вспоминаю это время, как пик своей телевизионной карьеры. Мы испытывали невероятный подъем тогда, делали то, что нам очень нравилось. Я безумно благодарен и Саше и Руслану Сорокину, и всем членам группы артистов за тот незабываемый драйв. Я понял сегодня, что никогда уже не вернусь на телевидение. Я знал о том, что права снова на СТС уже полгода назад. Честно надеялся, что позовут, говорил с разными людьми на эту тему, и многие меня уверяли в том, что это возможно, но сегодня я все понял. Я внимательно прочитал официальные пресс-релизы канала сегодня. Там много говорят о шоу, о Сергее Светлакове, Муругов заверяет, что новые выпуски будут не хуже «классических». Я искренне желаю этому шоу успеха. Удивляет только, что везде тщательно вымарана моя фамилия. Упоминается и Саша Цекало, и звездные гости, артисты труппы, но меня нет нигде. Мне самому уже начинает казаться, что этого не было, но все же права на прошлое канал не покупал».
Затяжное забвение, которому были преданы Лазарева и Шац, началось с участия Татьяны в митинге «За честные выборы» в 2011 году. В интервью Ирине Шихман Татьяна рассказала всю правду о том, как руководство СТС поступило с ней и ее мужем
.
«У нас был контракт, мы были лицами СТС. И он продлевался каждый год в декабре. И очередной контракт мне прислали с СТС, я его подписала, не глядя, естественно, этому контракту уже было несколько лет. И потом где-то в марте я вдруг поняла, что у меня что-то денег нет - не приходит зарплата на счет. Секретаршу попросила разобраться. Она позвонила в отдел кадров, а ей говорят «А она не работает у нас уже». Я говорю: «Как это?». «А вы посмотрите договорчик». А там не как обычно с декабря по декабрь, а с декабря 2011 по январь 2012. А у Мишки было трагичнее. У него запускался новый сезон передачи «Слава Богу, ты пришёл», уже стояли декорации, и артисты учили текст. Это было в декабре. Он пришел на СТС на работу. А там, знаешь, Новый год, подарки все друг другу дарят, корпоратив, все друг друга поздравляют. Вот он такой ходит в таком настроении приподнятом. И к нему подходит какая-то девочка и говорит «И вот тут еще подпишите, пожалуйста». И он подписывает, а это увольнение».
Однако Татьяна считает, что причиной «изгнания» с телевидения стала не политика:
«Мы с Мишкой такие были сильные. Тем более с Пушным еще втроем. Мы были очень крепкой компашкой, которая много кому была неприятна»
.
обсуждение >>