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Цвет настроения синий: Чего боится Леа Сейду?

9 июля
2018 год

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9 июля 2018
19 июля в российский прокат выходит фантастическая драма «Зои» с Юэном МакГрэгором и Леа Сейду в главных ролях. Коул (МакГрэгор) и Зои (Сейду) - разработчики компании «Relationist» (в вольном переводе на русский - «Сваха»), занимающейся поиском идеальных партнеров для людей, которым даже в будущем очень хочется быть любимыми.

Цвет настроения синий: Чего боится Леа Сейду?

В какой-то момент их деятельность от накопления и анализа данных переходит к разработке идеального синтетического партнера, который никогда не бросит и не разочарует. На фоне этой производственной драмы зарождается романтическая связь между Коулом и Зои, в которую вклинивается влюбленный в Зои синтетик Эш (Тео Джеймс).
Кино-Театр.ру решил повнимательнее присмотреться к Леа Сейду, и выяснил, что у наследницы одной из влиятельнейших французских семей тоже есть свои фобии и принципы.

Цвет настроения синий: Чего боится Леа Сейду?

Богатое прошлое

Сейду родом из очень влиятельной семьи, связанной с киноиндустрией. Её дед Жером Сейду руководит крупнейшей французской кинокомпанией Pathé, а его брат - президент французской киностудии Gaumont. Ее мать Валери Шлюмберже снялась в эпизодических ролях в паре фильмов, но посвятила свою жизнь благотворительности и решению проблем жителей Африки. Так что до Леа никто в семье не задумывался всерьез об актерской карьере. Да и сама Сейду в детстве мечтала стать оперной певицей и училась музыке в Парижской Консерватории.

«Моя мама снялась в фильме «За наших любимых», но она никогда не хотела быть актрисой. А мой отец…его в основном интересуют технологии. Он делает наушники [на самом деле, Анри Сейду - генеральный директор электронной компании Parrot - прим. ред.]. Он похож на гика в этих своих очках, одержимый компьютерами».

Родители Сейду развелись, когда ей было три года. Мать, презиравшая консьюмеризм, и отец, подаривший 12-летней дочери на день рождения пару туфель от Кристиана Лабутена - этот союз был слишком противоречивым. В течении 6 лет Леа каждое лето проводила в США по настоянию отца, он хотел, чтобы дочь свободно говорила по-английски. Вероятно, поэтому Сейду удалось так быстро выбраться из гетто французского кино и закрепить позиции в Голливуде - далеко не все французские актрисы свободно владеют английским языком.

Цвет настроения синий: Чего боится Леа Сейду?

Комплексы и фобии

Несмотря на финансовую «стабильность» семьи, в детстве актриса страдала от множества комплексов и фобий. Все это сказывалось на ее учебе, которая давалась Леа с трудом. И привело в итоге к паническим атакам и тяжелым мыслям:
«Когда мне было 15 лет, я была счастлива. А потом на меня навалилась какая-то грусть. В 18 - 19 я была одержима мыслями о смерти, одержима идеей того, что смерть несравненно значительнее моей жизни».
Парализующую аэрофобию Сейду победила на свой 20-й день рождения, решив, что больше не будет рабыней своего тревожного расстройства. Она купила билет на самолет до Лиона и обратно, заставив себя пережить два перелета за один день.

На путь лицедейства Леа подтолкнула любовь - она была очарована одним актером, имени которого до сих по не называет. Но при личной встрече выяснилось, что ее кумир слишком высокомерен и забывчив - он все никак не мог запомнить ее имя. Тогда Леа решила произвести на него впечатление, вписав свое имя в историю кино.
Свою первую большую роль Сейду получила в 2006 году, сыграв в фильме «Девочки сверху: Французский поцелуй». И уже через 3 года она появилась в эпизодической роли у Тарантино в «Бесславных ублюдках». Пятилетний юбилей своей карьеры Сейду отметила ролью у другого мастодонта Голливуда - Вуди Аллена.

Цвет настроения синий: Чего боится Леа Сейду?

«Нет» значит «нет»

Одной из самых смелых и значительных работ за двенадцатилетнюю карьеру Леа стала роль Эммы в трехчасовой лесбийской драме Абделатифа Кешиша «Жизнь Адель». Фильм получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах, однако Сейду не разделила триумф режиссера, назвав эту победу «его победой». Сейду вспоминает о работе с Кешишем с некоторым содроганием, признавая, что этот опыт был самым тяжелым в ее карьере, и ей бы не хотелось пережить это вновь. Известный своей скрупулезностью и перфекционизмом Кешиш мог снимать одну сцену на протяжении недели, делая по сто дублей и доводя актеров до одури. Он добивался максимальной реалистичности во всем, поэтому затяжные 10-минутные эротические сцены фильма выглядят почти порнографическими. Однако Сейду удалось дать режиссеру отпор, когда дело дошло до сигарет.

«Есть вещи, которые я не буду делать по-настоящему на камеру. Не буду заниматься настоящим сексом, не буду ходить по-настоящему в туалет и не буду курить настоящие сигареты. Абделатиф хотел, чтобы я курила настоящие сигареты, но я сказала «нет». Зачем? Есть замечательные бутафорские сигареты, которые выглядят совсем как настоящие. А я бросила курить несколько лет назад».

«Зои» в прокате с 19 июля.

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Вуди АлленТео ДжеймсАбделатиф КешишЮэн МакгрегорЛеа СейдуКвентин Тарантино
фильмы
Бесславные ублюдкиЖизнь АдельЗа наших любимыхЗоиПолночь в Париже

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Цвет настроения синий: Чего боится Леа Сейду? фотографии
Цвет настроения синий: Чего боится Леа Сейду? фотографии
Цвет настроения синий: Чего боится Леа Сейду? фотографии
Цвет настроения синий: Чего боится Леа Сейду? фотографии
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