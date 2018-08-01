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Рианна украсила обложку британского Vogue

1 августа
2018 год

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1 августа 2018
Рианна снялась для сентябрьского номера британского журнала Vogue. Тем самым 30-летняя барбадосская певица вошла в историю моды, став первой темнокожей женщиной, попавшей на обложку этого издания.

Рианна украсила обложку британского Vogue

Концепцию съёмки придумал главный редактор журнала Эдвард Эннифул: на снимках Рианна предстала в объемных платьях, головных уборах из цветов и с бровями-ниточками а-ля Марлен Дитрих. Фотографом выступил Ник Найт.

Эннифул также заявил, что всегда знал, что первой на обложке его журнала появится именно Рианна. «Вне зависимости от того, насколько она увлекается каким-нибудь стилем, она всегда остается собой», - пояснил он свой выбор.

Помимо развития музыкальной карьеры Рианна делает уверенные шаги и в кино: на её счету уже участие в таких картинах, как «Энни», «Валериан и город тысячи планет», «8 подруг Оушена» и других.
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