Рианна украсила обложку британского Vogue

Рианна
снялась для сентябрьского номера британского журнала Vogue. Тем самым 30-летняя барбадосская певица вошла в историю моды, став первой темнокожей женщиной, попавшей на обложку этого издания.
Концепцию съёмки придумал главный редактор журнала Эдвард Эннифул: на снимках Рианна предстала в объемных платьях, головных уборах из цветов и с бровями-ниточками а-ля Марлен Дитрих
. Фотографом выступил Ник Найт.
Эннифул также заявил, что всегда знал, что первой на обложке его журнала появится именно Рианна. «Вне зависимости от того, насколько она увлекается каким-нибудь стилем, она всегда остается собой
», - пояснил он свой выбор.
Помимо развития музыкальной карьеры Рианна делает уверенные шаги и в кино: на её счету уже участие в таких картинах, как «Энни»
, «Валериан и город тысячи планет»
, «8 подруг Оушена»
и других.
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