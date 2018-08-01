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«Спасатель Малибу» женился в третий раз

1 августа
2018 год

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1 августа 2018
66-летний американский актёр Дэвид Хассельхофф, получивший широкую известность благодаря роли Митча Бьюканнона в популярном сериале 1990-х «Спасатели Малибу», женился в третий раз. Избранницей Дэвида стала 38-летняя модель Хейли Робертс.

«Спасатель Малибу» женился в третий раз

Церемония, на которой присутствовали дочери Хассельхоффа Тейлор-Энн и Хейли Эмбер и другие члены семьи, прошла в итальянской Апулии: «Я сказал своим девочкам, что собираюсь жениться, и они были очень рады. Для детей тяжело воспринимать такое, никто не хочет, чтобы их родители расстались. Но мои дочери очень счастливы за меня и любят Хейли». Для медового месяца пара выбрала Мальдивы.

Ранее Хассельхофф был женат на актрисе Кэтрин Хикланд и бизнесвумен Пэмеле Бах.
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«Спасатель Малибу» женился в третий раз фотографии
«Спасатель Малибу» женился в третий раз фотографии
«Спасатель Малибу» женился в третий раз фотографии
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