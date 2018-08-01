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Григорий Лепс ударил Аллу Михееву

1 августа
2018 год

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1 августа 2018
Телеведущая Алла Михеева приехала в Баку на международный музыкальный фестиваль «ЖАРА», чтобы, по обыкновению, сделать «Острый репортаж» для программы «Вечерний Ургант». Девушка решила взять интервью у певца Григория Лепса, однако переборщила с провокационными вопросами.

Григорий Лепс ударил Аллу Михееву

Алла спросила у Лепса о том, сколько он заплатил за поступление своей дочери в престижный университет, а позже прокомментировала её внешность. Вместо ответа 56-летний певец ударил ведущую микрофоном. После этого Михеева вместе со съёмочной группой покинула фестиваль.

По информации Telegram-канала Super, видео с произошедшим даже было опубликовано на Youtube, однако автор его быстро удалил.
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