Григорий Лепс ударил Аллу Михееву

Телеведущая Алла Михеева
приехала в Баку на международный музыкальный фестиваль «ЖАРА», чтобы, по обыкновению, сделать «Острый репортаж» для программы «Вечерний Ургант». Девушка решила взять интервью у певца Григория Лепса
, однако переборщила с провокационными вопросами.
Алла спросила у Лепса о том, сколько он заплатил за поступление своей дочери в престижный университет, а позже прокомментировала её внешность. Вместо ответа 56-летний певец ударил ведущую микрофоном. После этого Михеева вместе со съёмочной группой покинула фестиваль.
По информации Telegram-канала Super, видео с произошедшим даже было опубликовано на Youtube, однако автор его быстро удалил.
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