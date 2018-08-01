Армен Джигарханян хочет взыскать с бывшей жены 3 миллиона рублей

Новый виток скандала между народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
и Виталиной Цымбалюк-Романовской: на бывшую супругу актёра завели уголовное дело по статье о незаконном сборе и распространении в СМИ сведений о частной жизни другого лица.
Джигарханян обвиняет Цымбалюк-Романовскую в том, что она без его ведома установила в его кабинете скрытую камеру, которая была вмонтирована в потолочный плинтус. После этого девушка поделилась записями с редакторами известного ток-шоу.
В случае признания вины Виталине грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 2-х лет. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде, следователи также арестовали её квартиру. Кроме того, Армен Борисович требует 3 миллиона рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.
Адвокат Цымбалюк-Романовской сообщила, что будет отстаивать её невиновность, чего бы это ни стоило: «Мы, разумеется, будем оспаривать в суде, тем более, что после ознакомления с материалами уголовного дела, наша задача упрощена: дело состоит из «одного сплошного процессуального нарушения», никакой критики не выдерживает уровень и качество следствия. К судебному процессу мы полностью готовы и будем отстаивать интересы Виталины до победного окончания! Только так!»
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