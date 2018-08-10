Телеканал «ЧЕ!» сменил формат

В жизни телеканала «ЧЕ!» грядут большие перемены. Генеральный директор каналана пресс-завтраке разъяснила журналистам, с чем связана смена политики развития «ЧЕ!»., - заявила она.По словам Карпенко, на просторах «ЧЕ!» телезрители увидят возвращение флагманских проектов, таких как. Обновленного «Решалу» зрители увидят уже 20 августа, а «Утилизатор» возвращается на экраны 24 сентября. Кстати, в сетку телеканала вернули всеми любимое шоу, - поделилась Елена Карпенко.Также «ЧЕ!» готов представить своему зрителю линейку новых уникальных проектов собственного производства.Например, уже 20 августа стартует новая передача. В каждой серии зрители увидят истории о самых невероятных случаях из жизни.Также в скором времени канал презентует пранк-шоу, ресторанное реалити-шоуи тревел-шоу