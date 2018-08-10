Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Телеканал «ЧЕ!» сменил формат

10 августа
2018 год

Лайфстайл >>
10 августа 2018
В жизни телеканала «ЧЕ!» грядут большие перемены. Генеральный директор канала Елена Карпенко на пресс-завтраке разъяснила журналистам, с чем связана смена политики развития «ЧЕ!».

Телеканал «ЧЕ!» сменил формат

«Мы не делаем революцию – мы растем, выходим на новый уровень: будем ярче, интереснее, зрелищнее. Наших зрителей ожидают захватывающие приключения, которые позволят им вырваться из повседневной рутины, забыть о проблемах, скучной работе или плохой погоде», - заявила она.

По словам Карпенко, на просторах «ЧЕ!» телезрители увидят возвращение флагманских проектов, таких как «Решала», «Утилизатор», «Дорожные войны 2.0». Обновленного «Решалу» зрители увидят уже 20 августа, а «Утилизатор» возвращается на экраны 24 сентября. Кстати, в сетку телеканала вернули всеми любимое шоу «+100500» с Максом Голополосовым.

Телеканал «ЧЕ!» сменил формат

«19 августа в 23.00 «+100500» возвращается на «ЧЕ!». Мы обещали вернуть Макса – мы это сделали. Обновленное шоу порадует зрителей остроумными шутками, обзорами и новыми крутыми рубриками. В новом сезоне «+100500» появятся интервью с героями самых популярных роликов, которые прославились на всю страну, вернутся мемы. У гения сарказма Макса Голополосова открылось второе дыхание, так что этот сезон будет очень смешным и прикольным», - поделилась Елена Карпенко.

Также «ЧЕ!» готов представить своему зрителю линейку новых уникальных проектов собственного производства.

Например, уже 20 августа стартует новая передача «Невероятные истории». В каждой серии зрители увидят истории о самых невероятных случаях из жизни.

Также в скором времени канал презентует пранк-шоу «Шутники», ресторанное реалити-шоу «Супершеф» и тревел-шоу «Рюкзак».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Сергей Ершов станет водилой-разводилой на ЧЕ!
Поиск по меткам
твтелешоу
персоны
Максим Голополосов

фотографии >>
Телеканал «ЧЕ!» сменил формат фотографии
Телеканал «ЧЕ!» сменил формат фотографии
Телеканал «ЧЕ!» сменил формат фотографии
Телеканал «ЧЕ!» сменил формат фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Дмитрий Брусникин
9 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Дмитрий Брусникин.
Тамара Дегтярёва
9 августа ушла из жизни актриса Тамара Дегтярёва.
Аркадий Шер
7 августа скончался художник-мультипликатор Аркадий Шер.
Игорь Славинский
7 августа ушёл из жизни актёр Игорь Славинский.

День рождения >>

Аурелия Анужите
Мамука Кикалейшвили
Зураб Кипшидзе
Андрей Краско
Венера Нигматулина
Вениамин Смехов
Олег Стриженов
Полина Филоненко
Денис Ясик
Розанна Аркетт
Антонио Бандерас
Анни Дюко
Ирена Карель
Лукас Тилл
Ронда Флеминг
Джек Хейли
все родившиеся 10 августа >>

Афиша кино >>

Бергман
биография
Норвегия, Швеция, 2018
В поисках йети
комедия, приключения
Канада, 2017
Зло
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Маленький большой герой
детский фильм, приключения
Гонконг, Китай, 2018
Мег: Монстр глубины
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
По ту сторону океана
приключения, фэнтези
Китай, 2016
Шпион, который меня кинул
боевик, комедия
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью