Телеканал «ЧЕ!» сменил формат

В жизни телеканала «ЧЕ!» грядут большие перемены. Генеральный директор канала Елена Карпенко
на пресс-завтраке разъяснила журналистам, с чем связана смена политики развития «ЧЕ!».
«Мы не делаем революцию – мы растем, выходим на новый уровень: будем ярче, интереснее, зрелищнее. Наших зрителей ожидают захватывающие приключения, которые позволят им вырваться из повседневной рутины, забыть о проблемах, скучной работе или плохой погоде»
, - заявила она.
По словам Карпенко, на просторах «ЧЕ!» телезрители увидят возвращение флагманских проектов, таких как «Решала»
, «Утилизатор»
, «Дорожные войны 2.0»
. Обновленного «Решалу» зрители увидят уже 20 августа, а «Утилизатор» возвращается на экраны 24 сентября. Кстати, в сетку телеканала вернули всеми любимое шоу «+100500»
с Максом Голополосовым
.
«19 августа в 23.00 «+100500» возвращается на «ЧЕ!». Мы обещали вернуть Макса – мы это сделали. Обновленное шоу порадует зрителей остроумными шутками, обзорами и новыми крутыми рубриками. В новом сезоне «+100500» появятся интервью с героями самых популярных роликов, которые прославились на всю страну, вернутся мемы. У гения сарказма Макса Голополосова открылось второе дыхание, так что этот сезон будет очень смешным и прикольным»
, - поделилась Елена Карпенко.
Также «ЧЕ!» готов представить своему зрителю линейку новых уникальных проектов собственного производства.
Например, уже 20 августа стартует новая передача «Невероятные истории»
. В каждой серии зрители увидят истории о самых невероятных случаях из жизни.
Также в скором времени канал презентует пранк-шоу «Шутники»
, ресторанное реалити-шоу «Супершеф»
и тревел-шоу «Рюкзак»
.
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