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Маколей Калкин хочет стать отцом

10 августа
2018 год

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10 августа 2018
37-летний американский актер Маколей Калкин в одночасье стал известным после роли Кевина Маккалистера в фильме «Один дома». Однако сейчас его редко где можно увидеть. На днях актер побывал в качестве гостя на ток-шоу Джо Рогана, где рассказал о планах на будущее и объяснил, почему отказался от участия в дорогостоящем проекте.

Маколей Калкин хочет стать отцом

Маколей заявил, что мог бы сейчас обладать миллионным состоянием. Ему несколько раз предлагали роль в сериале «Теория большого взрыва» , однако он все время отказывался.

«Они предложили мне сыграть, но я сказал «нет». Мне не понравилось само предложение: «Два ботана-астрофизика и красивая девушка, которая живет рядом. Да уж!». Именно так и выглядело их предложение, так что я ответил «Спасибо, но нет». А затем они еще раз предложили мне то же самое, и вновь пришлось ответить: «Нет, нет, я польщен, но нет». Они вернулись после этого еще раз, и даже мой менеджер начал выкручивать мне руки. Согласись я, сегодня у меня могли быть на счету сотни миллионов долларов. Но в том же время, я бы, наверное, бился головой о стол от безысходности», - сказал Калкин.

О романе Маколея Калкина с Милой Кунис, кажется, уже наслышаны все. А вот о подробностях своих отношениях с актрисой Брендой Сонг актер предпочитает не распространяться. Однако в беседе с Джо Роганом Калкин рассказал, что они с Брендой планируют завести ребенка.

Маколей Калкин хочет стать отцом

«Я хочу сделать пару деток. Эта девушка что надо, так что, пожалуй, я заделаю пару деток ей. Я имею в виду, что мы уже начали практиковаться», - пошутил Маколей.

«Наши дети точно будут красивыми, Бренда азиатка, так что у меня будут маленькие азиатские дети, это очаровательно, словно маленькие Шоны Ленноны будут бегать по моему дому (отсылка к ребенку Джона Леннона и Йоко Оно - прим.ред.)», - поделился актер.
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