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Звезда «Большой разницы» Светлана Галка стала мамой приемного ребенка

10 августа
2018 год

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10 августа 2018
42-летняя актриса Светлана Галка не раз признавалась, что мечтает о ребенке. И вот теперь она стала мамой пятилетнего Влада. Об этом Светлана сообщила подписчикам в соцсетях.

Звезда «Большой разницы» Светлана Галка стала мамой приемного ребенка

О серьезном намерении Галки взять ребенка из детского дома знали только самые близкие. По словам актрисы, сейчас она счастлива.

«Я шла к этому долго и осознанно, несмотря на разные перипетии судьбы, возможно, еще и предстоящие, мы оба, я и Влад, нашли друг друга! Я счастлива! Спасибо узкому кругу людей, кто давно знал о моей мечте и поддерживал меня всегда! Люблю вас всем сердцем. Извините, уж если и я, как сумасшедшая маманя, начну выкладывать фото своего чада», - поделилась эмоциями звезда «Большой разницы».

Когда именно она усыновила Влада, актриса решила не разглашать.

«Пусть все идет, как идет, я рассказала об этом только для того, чтобы никто не удивлялся, если я приду с сыном на работу или на интервью, я его часто беру с собой. Это был долгий путь, пока просто порадуйтесь за меня», – рассказала артистка.
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Звезда «Большой разницы» Светлана Галка стала мамой приемного ребенка фотографии
Звезда «Большой разницы» Светлана Галка стала мамой приемного ребенка фотографии
Звезда «Большой разницы» Светлана Галка стала мамой приемного ребенка фотографии
Звезда «Большой разницы» Светлана Галка стала мамой приемного ребенка фотографии
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