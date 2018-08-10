Звезда «Большой разницы» Светлана Галка стала мамой приемного ребенка

42-летняя актриса Светлана Галка
не раз признавалась, что мечтает о ребенке. И вот теперь она стала мамой пятилетнего Влада. Об этом Светлана сообщила подписчикам в соцсетях.
О серьезном намерении Галки взять ребенка из детского дома знали только самые близкие. По словам актрисы, сейчас она счастлива.
«Я шла к этому долго и осознанно, несмотря на разные перипетии судьбы, возможно, еще и предстоящие, мы оба, я и Влад, нашли друг друга! Я счастлива! Спасибо узкому кругу людей, кто давно знал о моей мечте и поддерживал меня всегда! Люблю вас всем сердцем. Извините, уж если и я, как сумасшедшая маманя, начну выкладывать фото своего чада»
, - поделилась эмоциями звезда «Большой разницы».
Когда именно она усыновила Влада, актриса решила не разглашать.
«Пусть все идет, как идет, я рассказала об этом только для того, чтобы никто не удивлялся, если я приду с сыном на работу или на интервью, я его часто беру с собой. Это был долгий путь, пока просто порадуйтесь за меня»
, – рассказала артистка.
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