Геннадий Хазанов высказался о конфликте с Михаилом Жванецким

Юморист Геннадий Хазанов
выступает на большой сцене уже более 50-ти лет. Не всякий юморист имеет способность так долго держаться на плаву - многие коллеги Хазанова не смогли пережить кризис в юмористическом деле. Геннадий считает, что большую роль в возникновении этого кризиса сыграл сатирик Михаил Жванецкий
. В недавнем интервью Хазанов рассказал, с чего начался его конфликт со Жванецким.
«Талант и самодостаточность Жванецкого «упраздняли» необходимость актера-исполнителя на эстраде. В общем, многие актеры стали лишаться материала. У нас с ним нет вражды. Но у нас нет и дружбы. Михаил Михайлович, будучи, конечно, на редкость талантливым человеком, хочет быть не просто лучшим, а единственным»
, - пояснил юморист.
По мнению Геннадия Хазанова, именно из-за Жванецкого рухнула карьера Романа Карцева
.
«В 1992 году умер его партнер Виктор Ильченко. Но судьба Романа волновала Жванецкого, руководившего театром, где работал Карцев, постольку-поскольку. В общем, с разговорной эстрадой все было кончено. Жванецкий, услышав такой мой диагноз, сказал: «Если один клоун разбился, это не значит, что цирк закрылся»
, - рассказал артист.
Хазанов, в свою очередь, во время кризиса не растерялся и нашел свою нишу. Конфликт со Жванецким подтолкнул его к переходу к жанру пародии.
«Я нашел себе другую нишу - юбилейные пародии в гриме. Я тут в общем-то был первым, когда 21 декабря 1995 года на 70-летии Ольги Аросевой я вышел в гриме и костюме Верховного главнокомандующего. И с тех пор я делал пародии на протяжении 20 лет и таким образом спас себя после того, как умерла разговорная эстрада советского периода»
.
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