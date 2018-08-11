Ева Лонгория поделилась впечатлениями от материнства

19 июня 2018 года 43-летняя актриса Ева Лонгория родила первенца
. Мальчика назвали Сантьяго Энрике. На днях Ева решила поделиться своими эмоциями в утреннем шоу на телеканале ITV.
«Теперь, когда у меня есть сын, я понимаю, насколько правдивы все клише о материнстве, «твоя жизнь полностью изменится» или «ребенок станет для тебя важнее всего». Я знала, что буду его любить, но не думала, что настолько: когда я вижу сына, то мое сердце готово выпрыгнуть из груди»
, - призналась актриса.
Уже через полтора месяца после родов Лонгория появилась на красной дорожке в рамках премьеры фильма «Собачьи дни» с ее участием. На шоу актриса рассказала, как она готовилась к первому рабочему дню.
«Перед премьерой я накрасилась и уложила волосы впервые за полтора месяца. Я кормила грудью в таком виде и, кажется, мой ребенок смотрел на меня и думал: «Кто эта женщина? Где мама?»
.
Кстати, сейчас Ева усердно занимается спортом, так как во время беременности сильно прибавила в весе.
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