Джастин Тимберлейк выпустит автобиографию

Актер, певец, танцор и продюсер Джастин Тимберлейк
решил попробовать себя в писательском ремесле. Вчера он анонсировал свою первую книгу – автобиографию. Но писал он ее не сам, а в соавторстве с Сандрой Барк
, которая также участвовала в создании «Книги о теле» и «Книги о долголетии» для Кэмерон Диас
.
«Я работал над этим все последнее время и рад, наконец, дать вам взглянуть на плоды этой работы - мою первую книгу»
, - так Джастин в Инстаграме представил свое творение под названием «Hindsight: & All the Things I Can't See in Front of Me».
В книге актер поделился фактами из своей биографии, интересными подробностями из творческой жизни, а также опубликовал огромное количество архивных фотографий.
«Я хочу поделится с вами теми важными моментами в моей жизни, благодаря которым я стал тем, кем есть»
, - признался Тимберлейк.
Релиз книги назначен на 30 октября 2018 года.
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