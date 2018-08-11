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Джастин Тимберлейк выпустит автобиографию

11 августа
2018 год

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11 августа 2018
Актер, певец, танцор и продюсер Джастин Тимберлейк решил попробовать себя в писательском ремесле. Вчера он анонсировал свою первую книгу – автобиографию. Но писал он ее не сам, а в соавторстве с Сандрой Барк, которая также участвовала в создании «Книги о теле» и «Книги о долголетии» для Кэмерон Диас.

Джастин Тимберлейк выпустит автобиографию

«Я работал над этим все последнее время и рад, наконец, дать вам взглянуть на плоды этой работы - мою первую книгу», - так Джастин в Инстаграме представил свое творение под названием «Hindsight: & All the Things I Can't See in Front of Me».

В книге актер поделился фактами из своей биографии, интересными подробностями из творческой жизни, а также опубликовал огромное количество архивных фотографий.

«Я хочу поделится с вами теми важными моментами в моей жизни, благодаря которым я стал тем, кем есть», - признался Тимберлейк.

Релиз книги назначен на 30 октября 2018 года.
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Джастин Тимберлейк выпустит автобиографию фотографии
Джастин Тимберлейк выпустит автобиографию фотографии
Джастин Тимберлейк выпустит автобиографию фотографии
Джастин Тимберлейк выпустит автобиографию фотографии
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