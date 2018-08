Джастин Тимберлейк выпустит автобиографию

Актер, певец, танцор и продюсер Джастин Тимберлейк решил попробовать себя в писательском ремесле. Вчера он анонсировал свою первую книгу – автобиографию. Но писал он ее не сам, а в соавторстве с, которая также участвовала в создании «Книги о теле» и «Книги о долголетии» для Кэмерон Диас , - так Джастин в Инстаграме представил свое творение под названием «Hindsight: & All the Things I Can't See in Front of Me».В книге актер поделился фактами из своей биографии, интересными подробностями из творческой жизни, а также опубликовал огромное количество архивных фотографий., - признался Тимберлейк.Релиз книги назначен на 30 октября 2018 года.