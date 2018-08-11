ФСО подала в суд на Леонида Ярмольника

Два года назад по вине Леонида Ярмольника
произошло ДТП, в котором пострадали четыре автомобиля – в том числе и Мерседес Федеральной Службы Охраны. Теперь ФСО требует с артиста 800 000 рублей за ремонт автомобиля.
Спустя полтора года после аварии Федеральная Служба подала в суд на Ярмольника.
«Машина была отремонтирована в специализированной организации, в которой они обслуживаются. Страховая компания выплатила сумму, покрывающую часть ремонта, соответственно, оставшуюся часть фактически понесенных затрат в размере более 800 тыс. руб. они просят взыскать с виновника ДТП»
, - объяснила представитель Хамовнического суда Ольга Мышелова.
Леонид прокомментировал этот инцидент. Его возмутило то, что претензии у ФСО возникли только сейчас.
«Да, ФСО подала на меня в суд за ДТП, которое произошло еще в 2016 г. А спустя 1,5 года у них ко мне возникли дополнительные претензии. Хотя страховая компания давно уже все выплатила им. Я готов к суду, делом занимается мой адвокат. Надо детально разобраться, почему возник этот иск. Суда с ФСО я не опасаюсь, хотя в шутку можно сказать, что раз ФСО, то поэтому и подан иск»
, - сказал артист.
Также Ярмольник назвал детали иска, которые его смущают.
«Машину ФСО на ремонт кузова сдали 21 января 2017 года, а 22 января уже ее получили из ремонта. Им ее в «Авилоне» буквально за день починили. Мне адвокат сказал, что срок исковой давности по таким делам три года, но всё равно ситуация странная. Суд разберется»
.
обсуждение >>