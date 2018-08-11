Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

На фоне развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко их гонорары выросли вдвое

11 августа
2018 год

Лайфстайл >>
11 августа 2018
Тихий развод звезд российской юмористической эстрады Евгения Петросяна и Елены Степаненко незаметно перерос в громкий скандал. Благодаря этому интерес публики к артистам растет не по дням, а по часам. На сегодняшний день концертные организаторы готовы платить за их выступления в два раза больше, чем прежде.

На фоне развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко их гонорары выросли вдвое

В народе это явление назвали «Петросян-бум». Промоутер Сергей Лавров рассказал, что сейчас выступление одного из артистов будет стоить 500-700 тысяч за концерт.

«Раньше концерт Евгения Вагановича стоил 350-500 тысяч рублей. Сейчас будем продавать по 500-700 тысяч. У Степаненко точно также - за меньшие деньги она выступать не станет. Сейчас просто «Петросян-бум». Еще год назад Евгений Ваганович ездил по маленьким дворцам культуры и далеко не всегда собирал залы. Также как и Елена Степаненко. Сегодня организаторы концертов оборвали мне телефон. Все хотят Петросяна! Я уже с ним связался и мы планируем большой гастрольный тур», - заявил Лавров.

Агент также рассказал, что летний сезон выдался «не урожайным», так что повышенный интерес к Петросяну и Степаненко возник в нужное время.

«Такой бешеный интерес как раз потому, что все не придумано. И Евгений Ваганович, и Елена Григорьевна, наоборот, пытаются максимально сохранить в тени свою личную жизнь. А все, что тайно - сладко и интересно».

Пока Петросян и Степаненко не могут поделить имущество в суде, поклонники ищут истинную причину развода. На данный момент Елена просит взыскать в ее пользу 57%, а Евгений Ваганович не хочет идти на уступки.

«Эта история про нас. Каждая женщина может всплеснуть руками: «Бедная Степаненко, он завел любовницу!» и подумать про свой брак. А мужчина почувствовать солидарность с Евгением Вагановичем: «Бедный Петросян, все хотят забрать!», – поделился Лавров.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Артистам не всегда просто жить вместе»: Антонио Бандерас о бывших жёнах и новой любви
Поиск по меткам
деньгиразвод/расставаниесуд
персоны
Евгений ПетросянЕлена Степаненко

фотографии >>
На фоне развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко их гонорары выросли вдвое фотографии
На фоне развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко их гонорары выросли вдвое фотографии
На фоне развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко их гонорары выросли вдвое фотографии
На фоне развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко их гонорары выросли вдвое фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Дмитрий Брусникин
9 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Дмитрий Брусникин.
Тамара Дегтярёва
9 августа ушла из жизни актриса Тамара Дегтярёва.
Аркадий Шер
7 августа скончался художник-мультипликатор Аркадий Шер.
Игорь Славинский
7 августа ушёл из жизни актёр Игорь Славинский.
Ефим Хигерович
4 августа ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр
Ефим Робертович Хигерович.

День рождения >>

Станислав Белозеров
Сергей Жарков
Дмитрий Комов
Оскар Кучера
Александр Лабуш
Елена Лотова
Олег Мазуров
Лаура Пицхелаури
Виталий Юшков
Илья Баскин
Анна Ганн
Арлин Даль
Жорж Риго
Элисон Стоунер
Крис Хемсворт
Халк Хоган
все родившиеся 11 августа >>

Афиша кино >>

Бергман
биография
Норвегия, Швеция, 2018
В поисках йети
комедия, приключения
Канада, 2017
Зло
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Маленький большой герой
детский фильм, приключения
Гонконг, Китай, 2018
Мег: Монстр глубины
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
По ту сторону океана
приключения, фэнтези
Китай, 2016
Шпион, который меня кинул
боевик, комедия
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью