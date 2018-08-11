На фоне развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко их гонорары выросли вдвое

Тихий развод звезд российской юмористической эстрады Евгения Петросян
а и Елены Степаненко
незаметно перерос в громкий скандал. Благодаря этому интерес публики к артистам растет не по дням, а по часам. На сегодняшний день концертные организаторы готовы платить за их выступления в два раза больше, чем прежде.
В народе это явление назвали «Петросян-бум». Промоутер Сергей Лавров
рассказал, что сейчас выступление одного из артистов будет стоить 500-700 тысяч за концерт.
«Раньше концерт Евгения Вагановича стоил 350-500 тысяч рублей. Сейчас будем продавать по 500-700 тысяч. У Степаненко точно также - за меньшие деньги она выступать не станет. Сейчас просто «Петросян-бум». Еще год назад Евгений Ваганович ездил по маленьким дворцам культуры и далеко не всегда собирал залы. Также как и Елена Степаненко. Сегодня организаторы концертов оборвали мне телефон. Все хотят Петросяна! Я уже с ним связался и мы планируем большой гастрольный тур»
, - заявил Лавров.
Агент также рассказал, что летний сезон выдался «не урожайным», так что повышенный интерес к Петросяну и Степаненко возник в нужное время.
«Такой бешеный интерес как раз потому, что все не придумано. И Евгений Ваганович, и Елена Григорьевна, наоборот, пытаются максимально сохранить в тени свою личную жизнь. А все, что тайно - сладко и интересно»
.
Пока Петросян и Степаненко не могут поделить имущество в суде, поклонники ищут истинную причину развода. На данный момент Елена просит взыскать в ее пользу 57%, а Евгений Ваганович не хочет идти на уступки.
«Эта история про нас. Каждая женщина может всплеснуть руками: «Бедная Степаненко, он завел любовницу!» и подумать про свой брак. А мужчина почувствовать солидарность с Евгением Вагановичем: «Бедный Петросян, все хотят забрать!»
, – поделился Лавров.
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