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Влад Соколовский разводится с Ритой Дакотой

12 августа
2018 год

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12 августа 2018
Актер и певец Влад Соколовский в июне 2015 года женился на певице Рите Дакоте. 8 месяцев назад у них родилась дочь, которую назвали Мия. А несколько часов назад Рита заявила, что они с Владом разводятся.

Влад Соколовский разводится с Ритой Дакотой

Главной причиной распада семьи певица назвала измену мужа. О предательстве Соколовского она узнала недавно и решила расписать всю суть проблемы в Инстаграме.

«Мне очень сложно сейчас писать это, но во избежание лишних разговоров и сплетен в прессе, я обязана. С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Все, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью - оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом», – начала Дакота.

В своем интернет-обращении Рита отметила, что об изменах ее супруга знали многие их друзья.

«Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца. Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придется пережить это ради дочери».

Певица заявила, что не намерена комментировать свой развод в СМИ. Все, что Рита думает по этому поводу, она изложила в Инстаграме.

«Я не готова давать никаких интервью и комментариев, все, что я написала выше - мой максимум того, что я смогла найти в себе силы произнести вслух, «выблевывая» из себя каждое слово, но, увы, это лишь верхушка айсберга морального портрета моего мужа, с которым я «познакомилась» лишь теперь», – заявила жена Соколовского.

Влад Соколовский разводится с Ритой Дакотой

По словам Риты, ее мужу придется приложить много усилий, чтобы остаться отцом для их дочери Мии. Кстати, сейчас супруги делят имущество.

«Однако он отец моего ребенка и мне придется искать в себе силы и мудрость, чтобы у Мии был папа. Когда-нибудь эта боль утихнет, и я постараюсь простить его и снова с ним заговорить. Сейчас у нас происходит раздел имущества (да-да, вы не ослышались, обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребенку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада) и мне нужны силы, чтобы отстоять справедливость во имя нас с Мией», — поделилась Рита Дакота.

В заключении своего обращения супруга Влада Сокловского попросила поклонников оставить ее в покое и не задавать вопросов, чтобы она как можно быстрее смогла оправиться от «ее личной трагедии».
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Влад Соколовский разводится с Ритой Дакотой фотографии
Влад Соколовский разводится с Ритой Дакотой фотографии
Влад Соколовский разводится с Ритой Дакотой фотографии
Влад Соколовский разводится с Ритой Дакотой фотографии
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