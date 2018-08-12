Развод Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер может быть отклонен

Голливудские актеры Бен Аффлек
и Дженнифер Гарнер
были вместе 12 лет, пока в 2016-м Гарнер не обвинила мужа в измене. После развода супруги сохранили приятельские отношения ради общих детей: дочерей - Вайолет Энн и Серафины Роуз и сына Сэмюэла.
Сейчас у каждого своя личная жизнь. Бен уже готовится к свадьбе с продюсером Линдси Шукус, хотя его развод с Гарнер еще не признан юридически действительным из-за незавершенных документационных дел.
По данным американских источников, супруги не предоставили важные документы, связанные с вопросом опеки над детьми. Развод не может быть осуществлен, потому что непонятно, с кем останутся наследники.
Актриса в обязательном порядке должна отправить Аффлеку окончательное решение по этому делу и предоставить заявление в суд. Иначе рассмотрение дела будет приостановлено или даже отклонено, поскольку финальное решение должно быть принято в течение двух лет - а этот срок уже истекает.
Кстати, это не единственная проблема Аффлека и Гарнер, связанная с опекой. Дженнифер категорически против того, чтобы новая пассия его бывшего мужа общалась с их детьми
. Поэтому Бену скорее нужно что-то решать.
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