Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

У Настасьи Самбурской появилась соведущая в «Ревизорро»

12 августа
2018 год

Лайфстайл >>
12 августа 2018
С тех пор, как Настасья Самбурская заменила на посту ведущей программы «Ревизорро» Елену Летучую, жизнь актрисы заиграла новыми красками. Что только не пришлось пережить бедной Самбурской: и избиение съемочной группы, и развод, и критику со стороны Летучей, и нервный срыв из-за хейтеров в соцсетях.

У Настасьи Самбурской появилась соведущая в «Ревизорро»

Однако совсем недавно стало известно, что скоро у Настасьи появится помощница-соведущая. На этот пост выбрали 28-летнюю блогершу Иду Галич. Об этом сообщила сама Галич в своем Инстаграме.

У Настасьи Самбурской появилась соведущая в «Ревизорро»

«Не могу больше молчать! Ребята! Перед вами новая ведущая программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница». Точнее соведущая прекрасной Настасьи Самбурской. Совсем скоро вы увидите новые выпуски! Надеюсь, не подведу, я сама пока не до конца понимаю, что происходит. Для меня это эксперимент. Выход из зоны комфорта», – написала Ида.

Кстати, это не первый опыт блогерши в роли ведущей. В 2017 году Ида стала ведущей программы «Закулисье шоу «Успех», где раскрывала закадровые секреты этого вокального шоу.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Настасья Самбурская дала первое интервью после отказа общаться с журналистами

Телеканал «ЧЕ!» сменил формат
Поиск по меткам
интернетсоцсетитвтелешоу
персоны
Настасья Самбурская

фотографии >>
У Настасьи Самбурской появилась соведущая в «Ревизорро» фотографии
У Настасьи Самбурской появилась соведущая в «Ревизорро» фотографии
У Настасьи Самбурской появилась соведущая в «Ревизорро» фотографии
У Настасьи Самбурской появилась соведущая в «Ревизорро» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Дмитрий Брусникин
9 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Дмитрий Брусникин.
Тамара Дегтярёва
9 августа ушла из жизни актриса Тамара Дегтярёва.
Аркадий Шер
7 августа скончался художник-мультипликатор Аркадий Шер.
Игорь Славинский
7 августа ушёл из жизни актёр Игорь Славинский.
Ефим Хигерович
4 августа ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр
Ефим Робертович Хигерович.

День рождения >>

Матлюба Алимова
Евгений Воскресенский
Артык Джаллыев
Матвей Зубалевич
Александр Ляпин
Павел Новиков
Лариса Саванкова
Полина Стефанович
Валерия Федорович
Кэйси Аффлек
Брюс Гринвуд
Освальдо Лапорт
Нэтали Джексон Мендоса
Леа Пайпс
Доминик Суэйн
Оскар Хомолка
все родившиеся 12 августа >>

Афиша кино >>

Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
Аксель
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2018
Мамма Миа 2
мелодрама, музыкальный фильм
США, 2018
Моё поколение
исторический фильм, музыкальный фильм
Великобритания, 2017
Опасное задание
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Слендермен
фильм ужасов
США, 2018
Мег: Монстр глубины
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Зло
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Бергман
биография
Норвегия, Швеция, 2018
В поисках йети
комедия, приключения
Канада, 2017
Маленький большой герой
детский фильм, приключения
Гонконг, Китай, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью