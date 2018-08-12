У Настасьи Самбурской появилась соведущая в «Ревизорро»

С тех пор, как Настасья Самбурская заменила на посту ведущей программы «Ревизорро» Елену Летучую
, жизнь актрисы заиграла новыми красками. Что только не пришлось пережить бедной Самбурской: и избиение съемочной группы
, и развод, и критику со стороны Летучей
, и нервный срыв из-за хейтеров в соцсетях
.
Однако совсем недавно стало известно, что скоро у Настасьи появится помощница-соведущая. На этот пост выбрали 28-летнюю блогершу Иду Галич
. Об этом сообщила сама Галич в своем Инстаграме
.
«Не могу больше молчать! Ребята! Перед вами новая ведущая программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница». Точнее соведущая прекрасной Настасьи Самбурской. Совсем скоро вы увидите новые выпуски! Надеюсь, не подведу, я сама пока не до конца понимаю, что происходит. Для меня это эксперимент. Выход из зоны комфорта»
, – написала Ида.
Кстати, это не первый опыт блогерши в роли ведущей. В 2017 году Ида стала ведущей программы «Закулисье шоу «Успех», где раскрывала закадровые секреты этого вокального шоу.
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