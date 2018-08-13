Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джейсон Стэтэм женится

13 августа
2018 год

Лайфстайл >>
13 августа 2018
Голливудская парочка Джейсон Стэтэм и Рози Хантингтон-Уайтели («Безумный Макс: Дорога ярости») спустя 8 лет после начала отношений, наконец, решили пожениться. Об сообщило издание The Daily Mail. По информации источника, торжество назначено на 31 декабря текущего года, поэтому актёры уже начали готовить приглашения для гостей.

Джейсон Стэтэм женится

Узаконить свой союз звёзды собирались ещё в 2016 году, однако позже выяснилось, что Рози беременна, поэтому свадьбу решили отложить. 24 июня 2017 года на свет появился Джек Оскар Стэтэм, и теперь его родители вновь вернулись к вопросу брака.

Сейчас бывшая модель Victoria's Secret Хантингтон-Уайтели продолжает сниматься для глянца и продвигает собственную коллекцию нижнего белья. Стэтэма же можно увидеть на больших экранах в научно-фантастическом боевике «Мег: Монстр глубины».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Мег: Монстр глубины»: Диалоги о рыбалке с Джейсоном Стэтэмом
Джейсон Стэтэм впервые стал отцом
Поиск по меткам
детилюбовь
персоны
Джейсон Стэтэм

фотографии >>
Джейсон Стэтэм женится фотографии
Джейсон Стэтэм женится фотографии
Джейсон Стэтэм женится фотографии
Джейсон Стэтэм женится фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анатолий Узденский
12 августа ушёл из жизни актёр Анатолий Узденский.
Геннадий Иванов
12 августа ушёл из жизни актёр Геннадий Иванов.
Дмитрий Брусникин
9 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Дмитрий Брусникин.
Тамара Дегтярёва
9 августа ушла из жизни актриса Тамара Дегтярёва.

День рождения >>

Лидия Арефьева
Юрий Батурин
Владимир Вдовиченков
Олеся Жураковская
Тамара Макарова
Андрей Соколов
Анна Терехова
Андрей Федорцов
Илья Шакунов
Мориц Блайбтрой
Кшиштоф Кольбергер
Марселлу Новаес
Джин Рэймонд
Джон Слэттери
Кася Смутняк
Реджис Туми
все родившиеся 13 августа >>

Афиша кино >>

Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
Аксель
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2018
Мамма Миа 2
мелодрама, музыкальный фильм
США, 2018
Моё поколение
исторический фильм, музыкальный фильм
Великобритания, 2017
Опасное задание
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Слендермен
фильм ужасов
США, 2018
Мег: Монстр глубины
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Зло
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Бергман
биография
Норвегия, Швеция, 2018
В поисках йети
комедия, приключения
Канада, 2017
Маленький большой герой
детский фильм, приключения
Гонконг, Китай, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью