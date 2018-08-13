Джейсон Стэтэм женится

Голливудская парочка Джейсон Стэтэм
и Рози Хантингтон-Уайтели
(«Безумный Макс: Дорога ярости»
) спустя 8 лет после начала отношений, наконец, решили пожениться. Об сообщило издание The Daily Mail. По информации источника, торжество назначено на 31 декабря текущего года, поэтому актёры уже начали готовить приглашения для гостей.
Узаконить свой союз звёзды собирались ещё в 2016 году, однако позже выяснилось, что Рози беременна, поэтому свадьбу решили отложить. 24 июня 2017 года на свет появился Джек Оскар Стэтэм, и теперь его родители вновь вернулись к вопросу брака.
Сейчас бывшая модель Victoria's Secret Хантингтон-Уайтели продолжает сниматься для глянца и продвигает собственную коллекцию нижнего белья. Стэтэма же можно увидеть на больших экранах в научно-фантастическом боевике «Мег: Монстр глубины»
.
обсуждение >>