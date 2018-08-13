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Анджелина Джоли попала в психиатрическую больницу

13 августа
2018 год

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13 августа 2018
Похоже, в жизни 43-летней Анджелины Джоли наступила чёрная полоса: то её обвиняют в зависти к жене Джорджа Клуни, то бывший муж Брэд Питт не хочет уступать опеку над детьми и платить алименты. А на днях голливудская актриса была экстренно доставлена в клинику из-за проблем с психикой.

Анджелина Джоли попала в психиатрическую больницу

По информации издания The Hollywood Life, звезду госпитализировали в учреждение, специализирующееся на лечении анорексии и булимии. Ранее Джоли уже лежала в этой клинике, когда на фоне нервного истощения похудела до 44 килограмм при росте 169 сантиметров.
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Анджелина Джоли попала в психиатрическую больницу фотографии
Анджелина Джоли попала в психиатрическую больницу фотографии
Анджелина Джоли попала в психиатрическую больницу фотографии
Анджелина Джоли попала в психиатрическую больницу фотографии
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