Анджелина Джоли попала в психиатрическую больницу

Похоже, в жизни 43-летней Анджелины Джоли
наступила чёрная полоса: то её обвиняют в зависти к жене Джорджа Клуни
, то бывший муж Брэд Питт
не хочет уступать опеку над детьми и платить алименты. А на днях голливудская актриса была экстренно доставлена в клинику из-за проблем с психикой.
По информации издания The Hollywood Life, звезду госпитализировали в учреждение, специализирующееся на лечении анорексии и булимии. Ранее Джоли уже лежала в этой клинике, когда на фоне нервного истощения похудела до 44 килограмм при росте 169 сантиметров.
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