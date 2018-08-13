Прилучный и Муцениеце набили обручальные тату

Кажется, отношения российских актёров Павла Прилучного
и Агаты Муцениеце
переходят из крайности в крайность: то они отписываются друг от друга в соцсетях и ставят брак «на паузу», то принимают решение закрепить свой союз, сделав парные татуировки.
В честь седьмой годовщины свадьбы Павел и Агата набили себе обручальные тату. «Чтобы Паша в следующий раз, когда будет ругаться, просто не мог снять кольцо с пальца
», - пояснила этот поступок Муцениеце.
Прилучный же, в свою очередь, сравнил себя и жену с «16-летними идиотами» и пошутил, что в случае развода можно будет рядом набить слово «развелись». Агата в этой ситуации предложила просто забить весь палец чёрным.
Вместе Павел Прилучный и Агата Муцениеце уже около 10 лет. Пара воспитывает двоих детей - сына Тимофея и дочь Мию.
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