Вещи Мэрилин Монро уйдут с молотка

18 августа в музее телевидения и радио The Paley Center for Media в Лос-Анджелесе начнёт работу выставка, посвящённая легендарной голливудской блондинке Мэрилин Монро
.
В экспозиции будут представлены архивные фотографии Мэрилин, её личные вещи, сценарий фильма «Зуд седьмого года»
с пометками Монро и, конечно, многочисленные наряды актрисы, в том числе из фильмов «Принц и танцовщица»
, «Как выйти замуж за миллионера»
и «Джентльмены предпочитают блондинок»
. Копию того самого платья с развевающейся юбкой, которое сделало Мэрилин секс-символом #1 в Голливуде, также можно будет увидеть в рамках выставки.
Полюбоваться на всё это великолепие, а заодно благодаря одному из экспонатов узнать, откуда взялся псевдоним актрисы (настоящее имя Мэрилин - Норма Джин Бейкер), можно будет до 30 сентября. Затем все вещи будут проданы на аукционе.
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