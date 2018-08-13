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Вещи Мэрилин Монро уйдут с молотка

13 августа
2018 год

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13 августа 2018
18 августа в музее телевидения и радио The Paley Center for Media в Лос-Анджелесе начнёт работу выставка, посвящённая легендарной голливудской блондинке Мэрилин Монро.

Вещи Мэрилин Монро уйдут с молотка

В экспозиции будут представлены архивные фотографии Мэрилин, её личные вещи, сценарий фильма «Зуд седьмого года» с пометками Монро и, конечно, многочисленные наряды актрисы, в том числе из фильмов «Принц и танцовщица», «Как выйти замуж за миллионера» и «Джентльмены предпочитают блондинок». Копию того самого платья с развевающейся юбкой, которое сделало Мэрилин секс-символом #1 в Голливуде, также можно будет увидеть в рамках выставки.

Полюбоваться на всё это великолепие, а заодно благодаря одному из экспонатов узнать, откуда взялся псевдоним актрисы (настоящее имя Мэрилин - Норма Джин Бейкер), можно будет до 30 сентября. Затем все вещи будут проданы на аукционе.
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Вещи Мэрилин Монро уйдут с молотка фотографии
Вещи Мэрилин Монро уйдут с молотка фотографии
Вещи Мэрилин Монро уйдут с молотка фотографии
Вещи Мэрилин Монро уйдут с молотка фотографии
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