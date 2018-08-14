Жан-Поль Бельмондо хочет вернутся в кино

Французский актёр Жан-Поль Бельмондо
дал первое за много лет интервью газете Corse-Matin, в рамках которого заявил, что не прочь снова поработать в кино, потому что игра в театре стала для него «слишком тяжёлым делом
».
В последний раз в большом кино актёр снялся 10 лет назад - в фильме «Человек и его собака» Франсиса Юстера
. До этой ленты Бельмондо не появлялся на экранах долгие 7 лет из-за перенесённого в 2001 году инсульта.
Сейчас 85-летний Жан-Поль с оптимизмом смотрит в будущее и подчёркивает, что никогда не терял страсти к кинематографу: «У меня есть желание сниматься в кино, эта страсть, по существу, никогда меня и не покидала. Но в то же время я хочу, чтобы все это было хорошо организовано
».
Актёр также заметил, что ему уже сделали несколько рабочих предложений, но он ещё не связал себя никакими контрактными обязательствами: «В данное время я нигде не снимаюсь, окончательной договоренности об участии в фильме еще не достигнуто. Но я размышляю над целым рядом предложений, а также надеюсь, что мне будут сделаны и другие предложения
».
В интервью Бельмондо вспомнил своих ушедших друзей - Жана Рошфора
и Филиппа Нуаре
- и подчеркнул, что не жалеет, что и его жизнь и карьера вскоре завершатся: «Моя карьера длинная, очень длинная, и теперь она подходит к концу. И, честно говоря, я не оглядываюсь назад на нее. То, какой она была, я вижу во взгляде тех людей, которых встречаю. Я не боюсь конца жизни, я прожил счастливо
».
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