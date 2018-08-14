«Любви все возрасты покорны»: Полина Максимова рассказала о личной жизни

Звезда сериала «Деффчонки»
Полина Максимова дала откровенное интервью изданию StarHit
и рассказала о том, почему не любит говорить о личной жизни.
«В моей жизни был печальный опыт — любовь, о которой хотелось кричать на весь мир
, - поделилась актриса, - В социальных сетях даже признавалась в чувствах, а потом это все закончилось. И поэтому я сейчас предпочитаю не афишировать отношения
».
По словам Полины, в настоящий момент она не занимается поисками «любви» целенаправленно, предпочитая просто плыть по течению жизни: «Любви все возрасты покорны, и всему свое время. Когда оно должно быть в моей жизни, тогда и случится. Я на самом деле ничего и не жду, я просто живу, радуюсь и благодарю Бога за то, что у меня есть. Я научилась принимать то, что со мной происходит, у меня нет каких-то штамповых убеждений. Я понимаю, что, наверное, в представлении старшего поколения есть какие-то рамки, что, когда и во сколько должно происходить. Но современный мир сейчас таков, что в первый раз замуж выходят в сорок лет и чувствуют себя отлично. При этом успевают и детей рожать, и карьеру строить, и так далее
».
Тем не менее, у 29-летней актрисы есть чёткое представление о том, каким должен быть её будущий муж: «Он должен быть «моим», добрым, заботливым, относящимся с пониманием к моей профессии, целеустремленным. Мне важно, чтобы он тоже был занят делом, а не только тонул и растворялся во мне. В паре должны быть у каждого свои интересы — в этом и заключается ценность гармоничных отношений, когда вы вместе, но при этом вы не чувствуете себя ущемленными в своей личной внутренней свободе. Мужчина должен доверять мне, не относиться ревностно к моей занятости, моим образам, потому что так случилось, что образы у меня блондинистые, я играю женщин в коротких платьях, с декольте и т.п. Нужно понимать, что это просто моя профессия
».
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