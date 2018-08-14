Найдена сцена с обнажённой Мэрилин Монро

Издание Daily Mail сообщает, что сценарист Чарльз Касильо
выяснил, куда делась считавшаяся утерянной сцена из фильма «Неприкаянные»
с полностью обнажённой Мэрилин Монро
. Режиссёр картины Джон Хьюстон
решил не включать данный эпизод в финальный монтаж, после чего плёнка с ним должна была быть уничтожена.
В рамках написания биографии актрисы Касильо взял интервью у сына продюсера ленты Фрэнка Тейлора
- Кертиса, который рассказал, что отец сохранил эти кадры, посчитав их чрезвычайно ценными. После его смерти в 1999 году Кертис Тейлор положил плёнку в сейф.
Сцена длится 45 секунд. В кадре Мэрилин Монро и её партнёр по фильму Кларк Гейбл
разыгрывают постельную сцену. При этом актёр остаётся одетым, а актриса скидывает с себя простыню и предстаёт перед камерой полностью голой. Тогда Монро впервые разделась в кино. Ранее считалось, что единственная сохранившаяся обнажённая сцена актрисы - эпизод её последней, незавершённой ленты «Что-то должно случиться»
.
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